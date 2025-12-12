莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

▲沈姓男子前往資源回收場變賣資源回收物，與吳姓員工起口角，重拳打瞎對方左眼。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子去年3月間駕駛自用小客車，前往資源回收場變賣資源回收物時，與吳姓員工起口角，沈男暴怒下徒手朝吳男左眼處揮了2拳，導致左眼球有外傷性鞏膜破裂，經急救治療後，診斷左眼球已萎縮無功能之重傷害；桃園地院審理時，被告沈男坦承犯行，積極與告訴人和解，同意分期賠償160萬元，法官審結依傷害致重傷罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，全案還可上訴。

檢警調查，36歲的沈姓男子與吳姓員工素不相識，去年3月19日上午11時48分許，沈男駕駛自用小客車前往楊梅區某處資源回收場變賣資源回收物，因近午休時間，吳姓員工向沈男表示，因午休將至，請其儘快至過磅區將物品卸下車等語，沈男竟心生不滿稱「你們休息吃飯很偉大嗎」，竟氣憤朝吳男臉部近左眼處揮擊2下，擊中吳男左眼，致其左眼有外傷性鞏膜破裂之傷害，經送醫治療後，診斷左眼球已萎縮無功能，且已呈無光覺狀態，達於毀敗目視能之重傷害程度，案經吳姓員工向楊梅警方報案提告；桃檢偵結，依重傷害罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告沈男坦承犯行，法官根據檢警提供現場監視畫面犯行堪以認定，法官審酌被告與告訴人素昧平生，僅因偶發之口角爭執，率爾毆打告訴人，致其眼部受有永久無法回復之身體上傷害，必須長期承受身體不適及生活不便之折磨，本應予重懲，惟念被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，且積極與告訴人成立和解，分期賠償160萬元，在院方辯論終結前已賠償100萬元，審結依傷害致重傷罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，並應依如附件方式，向告訴人支付損害賠償，本案還可上訴。