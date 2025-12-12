搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」一堆人忽略

▲美國急診室醫師提醒搭機2大健康風險。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國急診室醫師帕特爾（Dr. Anita Patel）警告，搭機時有「2大行為」絕對要避免，否則恐在旅程途中提高健康風險，那就是使用未消毒的托盤桌，以及忽略防曬措施。

Huffpost報導，帕特爾指出，飛機座椅後方的托盤桌「未消毒」直接使用，可說是最大禁忌，因為其表面可能藏匿細菌、病毒，尤其是腸胃道病菌，對於經常把手放進嘴巴的幼童威脅更大，「嘔吐和腹瀉絕對不是任何人想要的旅程開場。」

帕特爾直言，「清潔人員在我們下機時才進來，時間非常有限，根本無法逐一擦拭每張桌面。」她自己登機後的第一件事，就是用抗菌濕巾徹底清潔托盤桌。

▲若忽略搭飛機的衛生清潔，可能構成健康風險。（示意圖／CFP）



旅遊資訊網站Travelmath研究發現，機上托盤桌是飛機和機場最髒的地方，細菌數量幾乎是第2名「機場飲水機」的2倍。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）報告顯示，感冒病毒可在物體表面存活長達1周，流感病毒則可存活48小時，新冠病毒更能存活數小時至數天。

帕特爾也強調防曬的重要性，很多人沒有意識到高空中的紫外線有多強，「你在空中的時候陽光看起來真的很棒，但也比我們在地面時更加有害。」她建議每次飛行前塗抹防曬乳，甚至增添防曬衣物，因為遮陽板雖能防止曬傷，但無法有效阻擋導致皮膚癌和老化的紫外線。