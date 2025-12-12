陳玉珍提助理費除罪化「自肥」？　綠委揭：一年變相加薪逾700萬

▲民進黨立委陳培瑜轟，國民黨立委陳玉珍的助理費除罪化成自肥法案。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案的「助理費除罪化」修法，日前已交付委員會審查，但不少助理質疑該版本有「自肥」之虞，發起連署要求撤案。對此，民進黨立委陳培瑜昨（11日）直指，助理費改由立委本人統籌分配，形同將助理費變成立委的「小金庫」，這不只是制度倒退，更是變相幫立委一年加薪逾700萬元。

陳培瑜直接點出藍委陳玉珍「助理費除罪化」修法提案的重大問題，首先，助理費改由立委本人統籌分配，形同將助理費變成立委的小金庫，這不只是制度倒退，更是變相幫立委加薪，一年加薪金額高達七百多萬元，完全是個別立委自肥法案。

陳培瑜進一步指出，該版本的修法對象不只是立委，還擴及地方議員，若比照辦理，等於每年將近40億元的納稅錢，可能直接落入民意代表手中，嚴重悖離制度原意。

此外，陳培瑜還點出，公費助理的勞動權益恐遭全面倒退，現行制度對公費助理保障已然不足，但陳玉珍的提案不僅沒有改善助理處境，反而讓助理的工作權益更脆弱。

陳培瑜說，立法院助理工會今日在立法院大門口集會，對這份《立法院組織法》修正草案表達嚴正訴求，她身為黨團幹部，雖必須在議場中處理議事，但已經鼓勵辦公室的助理們站出來捍衛權益。

最後，陳培瑜表示，希望藍、綠、白各黨派的助理都能團結一致，並再次鄭重呼籲所有提案與連署的藍委，請務必撤簽、撤案，不要成為侵害公費助理勞動權益的幫兇。