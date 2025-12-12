超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

▲台中谷關超商爆發糾紛，顧客「退關東煮」遭拒，竟將整碗倒回鍋裡。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得、游瓊華／台中報導

一名網友11日到台中谷關爬山時，在超商遇到一名王姓男子，對方嫌關東煮太辣要退貨遭店員拒絕，竟直接將整碗關東煮倒回鍋子裡隨後離去。警方接獲報案後，在街道上找到王男，並協調由王男支付500元將整鍋關東煮買下，這才化解一場糾紛。

有網友在Threads發文指出，在台中谷關的超商遇到超級奧客，關東煮嫌太辣要退貨，店員表明不能退，竟然直接倒回去鍋子裡，店員最後無奈整鍋銷毀。

和平分局谷關派出所員警11日上午11時48分接獲民眾報案，獲報後隨即到場了解，當事人已不在現場，店員稱一名年約61歲王姓男子購買關東煮結完帳後嫌太辣要退貨，店員表明不能退，竟然直接倒回去鍋子裡，員警接獲報案後在街道上找到王姓男子與店家協調後，王男以新台幣500元整鍋關東煮全數購買，化解購物糾紛。

針對這起事件，事發超商回應，「商品已第一時間全數下架、完成清潔與報廢作業並報警處理，相關損失已由當事人賠償。熟食區商品屬開封、已調理品項，合規商品售出後則不予退換貨，若有疑問可於購買前向店員詢問、理性溝通。」