國民黨即日起推「反鐵籠公投」　5位參選人7/7上凱道

記者徐政璿／台北報導

國民黨26日舉行推動「反鐵籠公投」公投案記者會，副主席兼秘書長曾永權會中表示，針對民進黨政府於6月17日在立法院臨時會強行推動公投法修法，將公投與大選脫鉤，而且全民未來只能2年行使1次公民投票權，閹割直接民權，没收全民的公投，將公投法從「鳥籠」變成「鐵籠」，因此，國民黨正式推動「反鐵籠公投」之公投案，即日起在全國各地發動連署。

國民黨本次推動「反鐵籠公投」之公投案主文為：「民進黨枉顧民主人權，將《公民投票法》修成「鐵籠公投法」。你是否同意廢止該法第九條、第十條、第十二條、第十三條、第十七條及第二十三條等箝制直接民權之條文，恢復適用中華民國107年1月3日公布施行之條文?」

國民黨中央也邀請鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5位總統參選人，當天都會上台發表演說，一人8分鐘。曾永權表示，5位總統初選參選人當天都會到場。

曾永權表示，去年1124九合一選舉中，一併通過七項公投提案，民進黨政府卻無視多數民意的公投結果，拒絕執行全民意志，嘴巴說支持民主，關心香港民主人權，卻又一次以國會多數暴力針對性修法，没收應該給人民的公投權利，再一次重傷中華民國民主及人權的基本價值，只因民進黨認為公投法及公投結果不利民進黨選舉，為了明年總統及立委大選，在立法院臨時會連夜開會不計任何代價，放棄自己政黨價值，不讓人民行使公投權利，凸顯民進黨只為選舉不惜改變立場的投機本質。

最後，曾永權及政策會執行長江啟臣、黨團總召曾銘宗、黨團書記長吳志揚、副書記長童惠珍等人共同呼籲，為了要向蔡英文政府所領導的民進黨政府發出最強烈的抗議，將於7月7日(周日)，全力結合民間社團於凱道發聲，更要在明年1月11日用選票讓民進黨下台，呼籲全民支持國民黨所提出的公投案，並號召親朋好友，7月7日一起來到凱道，向鴨霸無能、私心自用、投機墮落，只為選舉不擇手段的民進黨蔡政府，發出最強力的怒吼。

▲反「鐵籠公投案」之公投案記者會。（圖／記者呂佳賢攝）