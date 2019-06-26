國民黨總統初選國政發表　高思博：朱立倫言談周全靈活

▲高思博認為朱立倫言談周全詳盡，且更靈活幽默與其他參選人互動，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選國政願景發表會第一場，6月25日晚間在高雄市舉行，高思博全程觀戰，他認為每位參選人都充分發揮特色，對國家發展方向各抒己見，讓國人刮目相看，其中朱立倫言談周全詳盡，且更靈活幽默與其他參選人互動，令人印象深刻。

首場發表會主題包含憲政、外交、兩岸、國安等內涵，高思博說大家都講述了嶄新的意見，例如周錫瑋要廢除各項違憲法律；郭台銘要展露不服輸的台灣精神從政治素人成為最強的外掛；張亞中教授闡釋他的專書，鏗鏘有力；過去重視經濟的韓國瑜則說爭論兩岸互動時可多想想瑞士、泰國如何避過二次大戰戰火，頗值得國人深思。

高思博指出，大家申論範疇都中規中矩，而朱立倫則從各參選人應援團的粉紅老虎團、鐵衛軍服裝談起，希望國民黨初選節結束後，支持者應都改穿KMT的服裝，團結對外。

申論時段由朱立倫壓軸登場，他點評其他參選人，認為韓國瑜似乎有點緊張，當地主該輕鬆一點。郭台銘時間沒講完，朱立倫提醒以後稿子要寫長一點，高思博說此語一出，全場人士莫不露出會心的微笑，沖淡會場緊張的氣氛。

朱立倫接著說，他參選半年來參訪各地，增加了很多綽號，包括眼鏡仔、氣度哥、正常倫，他都虛心接受，已發表27集的政見，涵蓋各種層面，他最後用台語和客家語，分別表達「三人同心、黑土變黃金」、「兄弟一條心、黃泥變黃金」的諺語，高思博強調這樣的申論結尾，呼應了勝利靠團結的重要性，更是藍營支持者在初選過後最需要留意的課題。

在發表會的尾聲，朱立倫出奇招，詢問郭台銘在大陸擁有龐大的事業，如何平衡國人的觀感？郭董則正面接球，回答富士康不是只做內地市場，若有需求，可以轉移生產基地。高思博認為郭董清楚的答案相信應該有滿足眾多選民的好奇心吧！