它位處關鍵！棋子用過即丟　游梓翔分析韓國瑜「塞子說」





▲韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選電視發表會25日晚間在高雄登場，高雄市長韓國瑜將美中兩國比喻為象棋，質疑如果台灣只是車馬炮兵卒等棋子，時間到了就被丟了，還是要換當浴缸塞子？此話一出，讓許多網友直言「聽不懂」，世新大學副校長游梓翔則分析，韓國瑜的意思是當「棋子」用過即丟，當「塞子」則位處關鍵。

「亞周韓郭朱都是藍營團結的塞子，拔了塞子只剩空澡盆。」游梓翔說，韓國瑜在政見會中提出「塞子說」，強調台灣2300萬人要決定當「塞子」還是「棋子」，這個比喻實在太過特別，論述時間又太短，讓很多人久參不透。

游梓翔認為，韓國瑜的意思是當「棋子」用過即丟，當「塞子」則是位處關鍵，「『棋子』可以扔掉，但少了『塞子』，整個澡盆的水就流光了。當然韓市長和他的團隊未來還得多告訴我們，台灣要如何在中美衝突中，扮演這個關鍵的『塞子』。」

游梓翔表示，先不論中美台，「參加國民黨初選的幾位領先者，甚至包括退出初選的王金平，何嘗不是『塞子』？」無論初選結果，如果其中一個「塞子」被拔了起來，這整缸承載人民改變希望的水就會流光光，剩下一個空空如也的澡盆。正是因為這樣，朱立倫才在25日呼籲團結，不要「非誰不投」，可惜郭台銘跟韓國瑜都沒有直接回應。

最後，游梓翔說，「我認為作為領先者的郭韓兩人都應該在未來的政見會中，明確呼籲自己的支持者，無論誰勝出，大家都願意承擔整盆水的重量，當好關鍵的『塞子』。」如果連黨內的塞子都不肯當，看著水流光光，還談什麼台灣的塞子論呢？