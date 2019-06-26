時代力量不接受禮讓　黨內人士：民進黨的把戲很廉價

▲黃國昌是否跟館長結盟引發關注。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

去年未爭取新北市議員連任的民進黨中常委沈發惠，25日晚間他透過臉書正式宣布不爭取新北市第12選區（汐止等7區）立委提名，被視為民進黨將繼續禮讓時代力量立委黃國昌。長期關注黨內改革的時力黨員表示，建議民進黨真要營造合作氛圍，不是耍這種低俗的把戲，釋放廉價的善意，「卓榮泰應該先正大光明跟邱顯智對談」。

外傳民進黨早在4月的提名策略小組會議中，就已經定調要禮讓時代力量的現任3席區域立委，這段時間積極勸退沈發惠。沈發惠25日晚間則證實，他將不爭取立委提名，除了全力投入總統蔡英文輔選工作外，是希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓黨中央有更寬廣的空間去集結其他進步的力量、共同布局，以贏得2020國會優勢，共同守護台灣民主。

沈發惠不選後，外界解讀民進黨「禮讓」時代力量。對此，長期關注黨內改革的時力黨員、時力立委徐永明助理李承植表示，沈發惠不選是民進黨自家的事，「不想說沈發惠自己孬，但那就是他黨事務」，假如這要進一步詮釋為「禮讓」時代力量，那就太過頭了。

李承植表示，「禮讓」兩字早就變成髒字，時代力量這幾年在各項議題上努力監督執政黨為不公不義發聲時，「禮讓」的臉孔瞬間轉為向時力潑髒水，「背骨」罵聲不絕於耳，因此民進黨此時再談「禮讓」，真的只有噁心丟臉可以形容。

李承植說，建議民進黨真要營造什麼合作氛圍，不是耍這種低俗的把戲釋放廉價的善意，「卓榮泰應該先正大光明跟邱顯智對談，還有別忘了，民進黨好朋友林昶佐企盼多久了，怎不先理理他叫顏聖冠王世堅不要選呢？」

黃國昌辦公室26日上午也表示，去年，沈發惠說要選立委不選議員，對記者提問的回覆是尊重；今年，民進黨說要徵召沈發惠，對記者提問的回覆還是尊重；針對沈發惠宣布不選，答案沒改變，還是尊重；尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。