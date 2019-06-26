關注國民黨初選政見會　王金平：沒有安排辯論是缺憾

▲王金平。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選首場政見會25日登場，退出初選的前立法院長王金平也高度關注，他26日受訪時雖不願對參選人表現多做評論，但強調沒有安排辯論環節是個缺憾。此外，他也重申兩岸論述，認為兩岸要重新建立代替九二共識的新名詞，定位兩岸新關係，才能解決台灣在外交、國際參與、區域經濟、自由貿易等4大困境。

王金平25日出席中華佛教比丘尼協進會第六、七屆理事長交接暨第七屆理監事就職典禮，會前受訪時，被問到國民黨總統初選政見會誰表現最好、誰的理念跟他比較接近，王金平表示，各參選人表現都非常平穩且正面，至於跟誰理念較接近，王金平沒有多做評論，避免有挺誰的味道，「還是保持一定的距離比較好。」

不過，王金平認為，政見會只有提問沒有辯論，是個缺憾，他表示，辯論包括路線的辯論、主張的辯論、內容的辯論等等，要「有攻有防」才算辯論，一旦有辯論，才能全國聚焦，吸引更多選民一起來關心國民黨選舉。

此外，王金平也重申他的兩岸論述，若政府無法接受九二共識，就要重新找出一個替代九二共識的新名詞，定位新的兩岸關係，當兩岸都能接受這個名詞以後，開始要處理兩岸之間對台灣關係最重大的問題，例如外交關係不再斷交、我們能參與國際組織、加入區域經濟組織，或者是兩國之間能簽署自由貿易協定等，這四個問題才是國家命根的所在、生機的所在。

至於大陸是否樂意定位新的兩岸關係，王金平相信大陸樂意這麼做，也希望大家盡快坐下來談，談了以後才能解決台灣的困境，否則台灣發展、生存的空間若沒有辦法再建立起來，對台灣將非常不利。