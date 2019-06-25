福衛七號發射升空！陳其邁酸韓國瑜：征服宇宙不是喊爽的

▲陳其邁。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台美10年來最大科技合作計畫、代表美方對台肯定以及雙方尖端技術互信合作的福衛七號25日下午兩點半順利在美國佛羅里達州發射升空，同步觀禮的新竹國家太空中心，全場掌聲不斷，為台灣航太史邁向新里程碑歡呼。行政院副院長陳其邁25日受訪時酸，實實在在發展太空產業不是喊爽而已。

福衛七號是台美在科學領域中最大的合作計畫，2010年就簽署，是經過十年耕耘的太空計畫。太空中心直播室中，包括總統蔡英文在屏息以待。火箭發射後的三分鐘，第一節火箭推進器順利脫離火箭本體，約莫在下午2點33分（發射後的3分49秒）時，第一節火箭順利脫落，緊接著第二節火箭點燃，全場歡聲雷動。

太空中心表示，接下來福衛七號還有三個關卡要過，在發射後的93分鐘，第一顆衛星開始與火箭分離，六顆衛星完全分離要歷時13分鐘；180分鐘後，衛星將與澳洲達爾文地面首次通聯；393分鐘後再與台灣地面通聯，此時六顆衛星皆停留在地表約720公里的同一暫駐軌道上。

陳其邁25日下午出席活動，提及福衛七號發射成功，陳其邁暗酸高雄市長韓國瑜，「福衛七號是舉國大事，這是實實在在發展太空產業，而不是喊爽或是喊口號，假如真正落實征服宇宙，我們在許多航太產業會有很大的發展空間」。