雄中生抱書嗆韓國瑜　青年外交官：他校要怎麼突破？

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日他在新莊高中和700多模範生、畢業生合照，一名雄中學生手持《為什麼愛說謊》上台，一上台就將封面轉向露出，引發熱議。對此，青年外交官劉仕傑表示，「這個雄中畢業生這樣做很不好，展現那麼高的創意，叫其他學校要怎麼突破啊？」

劉仕傑表示，韓國瑜的幕僚應該很頭痛，「哪有安排市長出席畢業典禮這種再平凡不過的業務也會連續出包三次？話說除了雄中，會不會宜蘭及台中或其他縣市的畢業生會開始來個創意的軍備競賽啊？」

韓國瑜和模範生、畢業生合影連續遭嗆「選總統太可笑」、「溜之大吉」，還被一名雄中生拿著《為什麼愛說謊》黃色書皮的書本登場，一上台就將封面轉向露出，當時一起合照的校長謝文斌眼神往下飄，瞄了書一眼，尷尬表情全都被錄下，但仍笑著比讚合照。

謝文斌受訪時表示，沒有預設立場，合照當時並沒有注意學生拿什麼書，但尊重同學表達的權利，被追問是否「盯場」，他否認，強調是來分享榮耀，也非教育局要求校長到場。事後謝文斌又在臉書發文，以「雄中自由民主多元，平常心看待每一件事情就好」20字力挺，被數千網友朝聖讚爆「校長英明」、「這個校風100分」。

此外，最後一場北高雄地區場25日在新莊高中舉行，正當韓國瑜跟一位仁武高雄女學生合影時，女同學帶著獎狀，突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」，不過韓國瑜看了一下後，立刻對女學生說這有點敏感，先收起來。