TVBS民調／蔡英文37％三腳督全勝　首度領先柯、韓、郭

▲蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

2020總統大選氣氛越來越熱烈，民進黨確定由總統蔡英文出線挑戰連任，而國民黨內初選還在進行中，未來的選情變化備受關注。根據《TVBS》民調顯示，在三腳督的情況下，蔡英文以37％的支持度首度領先台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。

《TVBS》民調顯示，若韓國瑜、柯文哲、蔡英文三人競逐，蔡英文以37％的支持度領先，其次是韓國瑜的29％，最後是柯文哲的20％。

《TVBS》交叉分析後，與上次調查結果相較交叉分析發現，在韓、蔡、柯三人競逐時，韓國瑜在20-29歲選民中支持度明顯減少17個百分點至12％，柯文哲也減少一成以上，為32％，而蔡英文則增加近兩成至42％。30-39歲選民中，蔡英文支持度也上升至36％，高於柯文哲的32％，及韓國瑜的21％。而在40-49歲及50-59歲壯年選民中，蔡英文支持度也上升至三成左右，雖高於柯文哲，但仍低於韓國瑜。

若換成郭台銘，蔡英文仍以35％的支持度領先郭台銘的24％，最後是柯文哲的21％。另外，若換成前北市長朱立倫，蔡英文支持度為36％，勝過柯文哲23％、朱立倫21％。

▲TVBS民調，蔡英文首度領先韓、郭、柯。（圖／翻攝TVBS民調資料）



《TVBS》民調指出，在目前國民黨內參加2020年總統大選初選的郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋及張亞中五位人選中，以郭台銘受到較多民眾表態支持29％，較5月8日調查時20％增加9個百分點，而韓國瑜的黨內支持度為27％，較上次35％下滑8個百分點，19％表示較支持朱立倫，周錫瑋1％、張亞中0.4％支持度較低，另外19％表示這五位人選都不支持。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於108年6月17日至6月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,966位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為292位，拒訪率為14.9％，最後成功訪問有效樣本1,674位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.4個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。