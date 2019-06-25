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創全球先例！東南亞7國新住民語文課程列國小必選

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▲▼2019新課綱新住民語文學習教材發表暨課程啟動記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲協助新住民語文課綱的多位學生也到場，並示範學習過程。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

2019新課綱新住民語文課程今年８月開始施行。教育部今（25日）召開「新課綱新住民語文學習教材發表暨課程啟動元年記者會」。教部政務次長范巽綠表示，新課綱同時將7國新住民語文課程列為國小語文領域必選，創全球之先，國中、高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文課程選修，讓新住民學生及一般學生都有機會學習東南亞國家的語言。

根據教育部提供資料指出，新二代在國小教育階段4萬8043人、國中教育階段4萬3213人、高中職階段4萬5543人及大專1萬7188人，總計15萬3987人，因此期待與新南向各國共同合作，培力新二代。

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▲▼2019新課綱新住民語文學習教材發表暨課程啟動記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲范巽綠（中）說，新課綱同時將7國新住民語文課程列為國小語文領域必選，創全球之先。（圖／記者許展溢攝）

記者會上協助新住民語文課綱順利實施的多位教授、校長、老師與同學都出席，並當場示範教學，如運用數位科技推動新二代語文遠距教學，讓交通不便的偏鄉學童，透過老師在攝影棚同步對多個學校進行遠距教學，師生突破空間及時間的限制即時互動，展現創新更有效率的學習模式。

教育部說明，透過各駐外代表處教育組同仁初步調查，包括歐盟、美加、紐澳及東北亞（日本、韓國）、東南亞各國，其它國家或地區都沒有同時將東南亞各國語文大規模納入課程並開發教材的先例。我國12年國民基本教育課程綱要總綱則將新住民語文課程列為國小語文領域必選，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等東南亞7國語文，今年8月從國小一年級起，一週開設一節課，依學生意願選讀。國中可於彈性學習課程選修，高中則納入第二外國語文課程選修。

▲▼2019新課綱新住民語文學習教材發表暨課程啟動記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲記者會上協助新住民語文課綱順利實施的多位老師當場示範教學。（圖／記者許展溢攝）

為因應新住民語文課程實施，國教署和新北市政府教育局在2016年成立編撰委員會，成員包含專家學者、國中小校長及老師等中文編審委員5名、新住民語編審委員14名、中文編輯委員30名、新住民語編輯委員29名，總共78 名，共召開1051次編審會議，歷時3年多，共同合作編撰完成國小第一至第三學習階段共12冊、國中第四學習階段共6冊，每種語言共計18冊，七國總計126冊的語文學習教材，教材編撰除依新住民語文課綱及各國情境來撰寫課文，避免中文式思考，並在2017年開始辦理教材試教計畫。

▲▼2019新課綱新住民語文學習教材發表暨課程啟動記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲為因應新住民語文學習教材，國教署和新北市教育局歷時3年多，共同合作編撰。（圖／記者許展溢攝）

另外，教育部國教署也同步與中央大學及資策會合作研發新住民語文數位學習教材，目前第一學習階段第1-4冊已完成，製作內容包括7國語文的課文雙語配音（中文、新住民語文），並依此進行數位教材之對話製作、互動問答題及歌曲設計，且具有數位資訊環保無紙化、可串聯多種媒體、多螢幕閱讀的特性，使語言學習過程變得更加豐富多元，期以輔助新住民語文教學品質提升。

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關鍵字：新課綱,新住民語文課程,教育部,國教署,范巽綠,東南亞,國小,國中,高中

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