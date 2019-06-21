從小駕馭科技　彰化領先全台成立AIoT智慧聯網教育中心

▲彰化領先全台成立AIoT智慧聯網教育中心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

教育向下紮根刻不容緩！彰化縣政府近來致力於推動縣內自造及科技教育，領先全台於花壇國中成立AI人工智慧與IoT物聯網的「AIoT智慧聯網教育中心」，21日上午在校內舉行揭牌典禮，現場安排智慧農園、蜂箱、人機對弈、機器視覺辨識、機械手臂等體驗活動內容讓學童與來賓體驗。

縣長王惠美在致詞中指出，AIoT智慧聯網學校是個高度具有前瞻性的概念，經由縣府團隊的努力，先行補助200萬元經費，領先全國首先在彰化縣花壇國中設立AIoT智慧聯網教育中心，讓孩子們提早接觸科技、了解科技、駕馭科技，讓科技能夠進而帶動孩子的各種學習，對未來的人生規劃絕對是不同凡響。

國立彰化師範大學副校長陳明飛表示，教育部希望明年把AI人工智慧當國高中的課綱，可是現在國高中的師資太少了，彰師大願意進到彰化地區開設人工智慧課程，讓學生能動手來做，甚至師資的培訓，希望彰師大能扮演這樣的角色。

陳明飛說，為什麼人工智慧不可行現在卻可行，一是因為人類的智慧，二是因為電腦的速度變快，因為人工智慧要做影像辨識、語音辨識、矩陣運算，所以電腦速度要夠快，再來就是以前做人工智慧必須是程式設計高手，但現在網路上有許多開源程式，不限科系大家都可以做人工智慧。

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