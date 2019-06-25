雄中模範生合照酸「為什麼愛說謊」　韓國瑜：歡迎寫信告訴我

▲▼學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前和畢業模範生合影時，遭一名國中生嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，現在又有一名雄中學生拿著《為什麼愛說謊》的書上台，韓國瑜表示跟這名雄中學生合照當天，總共有700個學生，所以沒有注意到這名拿書的同學，完全不了解，但是他再次肯定學生勇於表達意見，同時說：「也可以寫信給我」。

韓國瑜是在24日跟畢業模範生合影的時候，又有一名雄中學生拿著一本《為什麼愛說謊》跟他一起合照，消息一傳出立刻又是引發社會討論，韓國瑜表示：當天大概有七百個同學，從頭到尾氣氛大致上都非常融洽，同時還有好多學生跟自己來握手擁抱，還有送小卡片送信，還有甚至穿國旗裝表達他們的熱情，個人覺得氣氛非常的好。不過他也強調：「最後會冒出一個同學帶一本書，說實在我完全沒有注意到，完全不瞭解」。

▲韓國瑜面對模範生以書合照，表示肯定勇氣，也歡迎來信告訴他 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，韓國瑜希望希望小孩子是一個純潔的教育空間，因為非常多年努力讀書，獲得全班第一名以及模範生的榮譽，現在應該可以快快樂樂合照一張照片，「也是他一生之中的光榮，像這樣子的環境，實在不應該被過度政治化去干擾」，韓國瑜強調這個對學生跟學校來講，對教育來講沒有什麼幫助，所以不應該去做一些擴大解釋。

韓國瑜最後也說：「如果年輕人勇於表達意見，給他勇氣歡迎，也可以寫信給我。沒有問題的！我非常鼓勵年輕人有一個意見」。

▲韓國瑜面對模範生以書合照，表示肯定勇氣，也歡迎來信告訴他 。（圖／記者吳奕靖攝）