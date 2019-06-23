新課綱經2年多193次會議才審完　潘文忠：有信心絕對禁得起考驗

▲潘文忠開心表示，課綱審議大會歷經193次會議，終於圓滿完成。（圖／翻攝潘文忠臉書）

記者許展溢／台北報導

教育部長潘文忠今（23日）晚上在臉書表示，課綱審議大會歷經2年6個月29天，193次會議，終於在昨天圓滿完成。他提及，這次課綱，是一個啟動台灣教育走向下一個階段非常重要的發展契機， 每一份課綱都是各領域課審委員多元的專業呈現，有信心絕對禁得起考驗。

潘文忠指出，除課綱本身，也關係到大學考招制度、師資準備、專業成長、教學課程的推動，希望這幾個台灣教育重要的系統能真正且全面的互相呼應。尤其每一份課綱都是各領域課審委員多元的專業呈現，委員們也都不負國家賦予的角色，透過專業討論、推演並建立共識，客觀獨立地執行，從這樣的審議機制裡面所創造的課綱，他有信心絕對禁得起考驗。

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▲潘文忠提到，課綱審議過程，學生代表非常用心準備、認真參與每一場會議。（圖／翻攝潘文忠臉書）

潘文忠說，其中，學生代表們和其他身份的委員一樣，用心做了非常多功課，認真參與每一場會議，這些年輕的面孔，有機會投入自己學習成長息息相關的議題，共同參與台灣教育進步，他們的努力也向大家說明，年輕人是可以做到的。

▲潘文忠說，每一份課綱都是各領域課審委員多元的專業呈現，有信心絕對禁得起考驗。（圖／翻攝潘文忠臉書）

課綱審議的任務暫時告一段落，但潘文忠認為，整個課程的推動與落實，才正要進入關鍵階段。對他來說，這不是結束，還有太多重要的教育工作才要走向下一步。他強調108課綱是一個重要的里程碑，希望能透過教育成就每一個不一樣的孩子，讓他們擁有學習熱情，能面對未來快速變動的社會，教育部也要繼續努力，務必要讓社會共同了解。

最後潘文忠感謝各位課審委員及所有課程綱要與課程實施規範研修團隊，一路上犧牲每個週末時間，為台灣教育作出努力，並送上「課審點滴留暖心中」、「課審成果留史教育」2句話給大家。