徐永明：「嗆韓」成畢業生運動　韓國瑜應為施政無能道歉





▲韓國瑜25日再被學生暗酸 。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜前陣子和學生合影時，先是被當面批評「選總統太可笑」，再碰上一名穿著「溜之大吉」衣服的學生，隨後又遭雄中學生拿《為什麼愛說謊》書籍暗酸，25日甚至出現3名女學生嗆他。針對一連串學生批評韓國瑜的行為，時代力量立委徐永明說，「嗆韓」已成高雄畢業生運動，韓國瑜應為施政無能向市民道歉。

徐永明25日在臉書上表示，「韓流」逆轉，在高雄「反韓國瑜」才是潮流，「嗆韓」已成為本屆畢業生運動，難怪韓國瑜在高雄的造勢場要及早宣布不舉辦，免得當場噓聲比掌聲還要響亮。韓國瑜不要這麼心胸狹窄，把學生真實的心聲當作政治化干擾，實在是小看學生智慧。學生今天已是連四嗆、五嗆，這絕非單純模仿效應，而是高雄人對市長的積怨已深，韓市長應該戒慎恐懼。

徐永明提到，高雄人已把韓國瑜看透，一個剛選上市長就要落跑參選總統的政客，選上至今都沒把市政、市民放在心上，根本沒資格來頒獎。這些「嗆韓」學生恐怕認為，那張「高雄市政府獎狀」韓國瑜三字根本不配印在上面，一個對市政毫無用心，只會唬爛的市長，怎配得上這些認真用功的學生呢？學生「嗆韓」運動將繼續延燒，韓國瑜不跟市民為自己的施政無能道歉之前，恐不會停止。

▲高雄模範生嗆韓國瑜。（圖／東森新聞）

回顧韓國瑜被學生酸的紀錄，最一開始是他在19日到社教館頒發優良畢業生市長獎及模範生合影，和一名吳姓學生拍完照後，他摸了摸對方的頭髮，結果反遭批評「你要去選總統這件事情，真的太可笑，不要讓你的理性壓過你的感性」。但韓國瑜沒等吳生講完，就笑笑地繼續和下一位同學合照。

但吳生疑似一時緊張，把「感性壓過理性」講成「理性壓過感性」。他事後受訪時說，「我說他要去選總統這件事情真的是太可笑了，不要讓他的感性壓過他的理性，叫他醒一醒。既然他選前做那麼多承諾之類的，當然如果現在又要去選總統的話，當然對他的reputation（名譽）也有一點不太好的地方啊。況且我覺得他只是做了一些承諾政見之類的，也不是那麼的有道理。」

▲有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

到了21日，韓國瑜再度和市長獎學生合影，這回有鳳山商工的黃同學穿著「溜之大吉」的衣服上台，韓國瑜在第一時間看到後，也忍不住喃喃唸出「溜之大吉」4個字，不過臉上帶著笑意，合完照後還摸了一下對方的頭，雙方沒有多做交談，就完成整個合照流程。

原以為學生酸韓事件已經落幕，結果在24日出現一名雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍，還對著鏡頭露出書名跟韓國瑜合照，動機頗耐人尋味。此外，當天還有學生穿著民進黨立委趙天麟的馬拉松上衣跟韓國瑜合照，該名學生下台後說，會穿這件衣服來純粹是「覺得很有趣」，也肯定韓國瑜態度友善。

高雄市長與模範生、市長獎畢業生合影活動在25日進入最後一場，一開始就有女學生帶著獎狀，突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」。韓國瑜立刻對著女學生說了幾句話，就將字卡收起來。陳姓女同學說，「希望他可以做好他的職務，再進一步進入下階段，他有規劃我能接受，但要做好這個工作，再去下一個規劃的工作」。

然而這並不是最後一個公然酸韓國瑜的學生，隨後又出現一名女同學拿出「做好做滿愛高雄」紙串，但也被韓國瑜阻止。最後還有另一名女學生拿了「登革熱蚊防四寶」宣傳單，就是想提醒韓國瑜拚選戰，也要注意高雄人健康。

▲▼韓國瑜遭嗆 。（圖／記者洪靖宜攝）