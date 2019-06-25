國民黨第一場政見會登場！　郭台銘笑稱：九分準備一分努力有信心

地方中心／高雄報導

國民黨總統初選競爭激烈，將於7月8日至14日舉辦民調，首場「國政願景電視發表會」則在25日20:00至22:00隆重登場！鴻海集團董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘會前面對媒體提問，政見會是否有信心？郭台銘表示，「九分的準備、一分的努力，當然有信心」。

▲▼鴻海集團董事長郭台銘政見會前接受媒體訪問。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

郭台銘透露，政見會前花了大約2、3天準備，每天都準備到1、2點，下午抵達現場便先看看周遭環境、熟悉一下。對於12項問題，郭台銘則表示，不論是國安、外交、兩岸的問題，他都是以經濟的出發點來考慮，與他的競選主軸「和平安定，經濟未來」不謀而合，他認為只有和平安定，才可以有好的環境拚經濟。

稍後的政見會將與高雄市長韓國瑜打對台，郭台銘則表示，2人是同個國小的學長、學弟，韓國瑜相當客氣都稱他為「郭大哥」，不會有任何尷尬，況且大家都在公平、公開、公正的場面上競爭，展現各自能力，「我覺得我們要檢視我們自己的能力、拚經濟的實力，讓全國2300萬的人民做最好的選擇」。

此外，郭台銘還表示，今天的穿著都是夫人曾馨瑩打點的，助理還拍照回去，他說：「我太太說OK。」

會前也有郭台銘的粉絲揪團現身高雄國際會議中心力挺，不斷高聲吶喊「郭台銘加油！」、「郭台銘凍蒜！」。郭台銘則笑稱「他們都是郭粉，他們也都是中華民國粉」。

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