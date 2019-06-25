國民黨第一場政見會登場！　張亞中：讓黨找回理念、靈魂建立論述

地方中心／高雄報導

國民黨總統初選競爭激烈，將於7月8日至14日舉辦民調，首場「國政願景電視發表會」則在25日20:00至22:00隆重登場！國民黨總統初選參選人張亞中表示，這場政見會可以讓國民黨重新找回理念、靈魂，建立論述。

▲張亞中認為這場政見會能讓國民黨重新找回理念、靈魂，進而建立論述。（圖／ETtoday攝影中心）

張亞中表示，「我想一個政黨的理念、政策、論述是決定這個政黨能夠延續下去的重要關鍵」，他指出，國民黨人才非常多，但這幾十年來，國民黨在理念、論述及政策上，卻得不到台灣人民的支持，「所以我個人也非常期待，今天透過這一場論述的政策說明會，讓每個候選人之間能夠提出他們對一些國家憲政、兩岸外交、國安的一些看法。」

張亞中稱，「我覺得透過這個政策說明會，一定可以讓中國國民黨能夠重新找回他的理念、找回他的靈魂、建立他的論述」。

另外，他認為，「在兩岸外交、國防跟這個憲政12分鐘是絕對是不夠的，但是對我個人來講，我會嘗試將東西貫穿在一起，因為中華民國現在的確需要一個大的論述、大方向」，待會他會非常清楚的與社會大眾報告，同時，張亞中也預祝每位參選人都能有精彩表現。

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