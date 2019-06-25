韓國瑜頻嗆中央卡韓...陳其邁嗆：被高中生、台南市、行政院打臉

▲雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市府針對登革熱疫情向中央爭取5千3百多萬元補助，行政院趕在兩個工作天內審核通過，全額照准，不過，高雄市長韓國瑜還是相當不滿，頻頻在造勢場合嗆聲中央卡韓。對此，行政院副院長25日受訪時開嗆，酸韓國瑜接連被行政院、台南市府，甚至是高中生、國中生打臉。

陳其邁表示，評論必須基於客觀的事實，韓市長錯誤的指謫已經被行政院、台南市政府甚至被高中生打臉，「我們覺得事情好好做、認真做，用不是正確的數字，只是會讓大家覺得市長應該要對於整個高雄市的登革熱或市政發展，應該要更熟悉一點」。

至於民調顯示陳其邁跟李佳芬、黃昭順、李四川等人相比都勝出，陳其邁說，民調是大家對於韓市長未來生涯規劃的反映，假如韓市長在高雄努力做、認真做，兌現他的競選承諾，不會有這個結果，「所以其實高雄市民對韓市長有很高的期待，中央也會全力支持高雄市政府，不管是防疫、招商、重大交通建設等等，政黨雖然有競爭，但對地方建設是不分藍綠，他看這民調應該心裡有數」。

此外，談到長榮航空罷工狀況，陳其邁向勞資雙方喊話，「雙方距離有比較近，也有各自提出不同方案，我希望勞資雙方都能回到談判桌上，畢竟航空業的罷工牽涉到公益，對人民出國會造成非常不方便的影響，暑假也即將到來，我們試圖也希望雙方重回談判桌，儘速讓罷工落幕，這個距離已經越來越近了。」