　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胡幼偉：韓國瑜若贏總統初選　應找張善政加入陣營

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜回應台灣民意基金會最新總統民調。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

有意參加2020總統大選的前行政院長張善政22日在臉書貼影片，為高雄市長韓國瑜近日言論發聲，被外界質疑是在挺韓。針對張善政聲援韓國瑜，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜如果能贏初選，應正式邀請張善政加入陣營，力勸對方不要成為獨立總統參選人。

胡幼偉25日上午在臉書上提到，張善政最近為韓國瑜反撃黑韓，他的直覺是「會有正面傳播效果」。張善政的聲援有兩種可能，一是黑韓正熱，此時發聲援韓國瑜，張善政自己的曝光度和正義形象都會加分；二是張善政將加入韓營，成為韓國瑜在科技及國家施政脈絡方面的重要幫手。

▲▼張善政拍影片為韓國瑜說話。（圖／翻攝自張善政臉書粉專影片）

▲張善政拍影片為韓國瑜說話。（圖／翻攝自張善政臉書粉專影片）

胡幼偉說，韓國瑜若能得到張善政的幫助，對選情自是利多，因為張善政沒有政黨色彩，更沒有任何可供抹紅、抹黃或抹黑空間，形象端正專業，是各方都可接受或至少難以攻擊的行政幹才。張善政既然還有心為國為民服務，也願出手助韓國瑜，韓國瑜若能於初選勝出，應正式邀請張善政入韓營，力勸對方勿成為獨立總統參選人，「韓豪放熱情，張儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。」

不過，張善政22日也已經在臉書上貼出4分31秒的影片，強調民進黨為了繼續執政，無所不用其極的抹黑和打壓所有可能的對手，「是令我最不齒的地方，所以我今天才會錄製這段影片給韓市長，因為我想站出來說句公道話。」不管是國道六號東延或登革熱防疫，都可以看到民進黨政府是用顏色在做事，用權力在迫害和他們立場不同的人，在這樣治理下的台灣，一定不會好也一定不會進步，呼籲大家2020年的唯一目標，就是要終結民進黨的全面執政。

張善政的這支影片，被外界質疑是在挺韓國瑜。面對質疑，張善政24日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時，強調自己一直秉持原則，也就是在國民黨初選階段，不會介入任何一個侯選人之中。

張善政說，關於國道六號東延，這是一個就事論事的工程專業議題，雖然他在臉書上貼出這影片，被外界認為是在挺韓國瑜，但「不是這樣子！」自己就算去22日挺韓誓師大會，也不是為了挺韓國瑜，而是要替對方扳回公道，內容就是影片裡面說的，包括國六這一個客觀且東部民眾期待的議題，為什麼會被民進黨打？以及登革熱防疫、修改公投法等議題，「我不是挺韓國瑜，我是要替韓國瑜要回公道！」

隨後，有一名Call in到廣播節目的高雄曾先生表示，希望韓國瑜配張善政，形成「國政配」，使張善政只能尷尬地微笑。一旁的主持人黃暐瀚見狀，趕緊提醒高雄曾先生「你要先問過院長有沒有願意啊…」張善政則是笑著說，「我現在沒有考慮那個…以後再說吧！」

張善政在專訪結束後又強調，自己不是挺韓國瑜，可是民進黨若不能就事論事、惡意攻擊的話，他都會出來替韓國瑜說話，因為要讓民眾知道，民進黨現在只有顏色，沒有做事原則。

▼胡幼偉建議，韓國瑜如果贏初選，應邀張善政加入陣營。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）

▲▼胡幼偉建議，韓國瑜如果贏初選，應邀張善政加入陣營。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）

ET快訊
直播／空服員本人出面也拿不回三寶　長榮航空出面說明了
快訊／屏東2名傘兵跳機後墜地！疑吃風不足搶救中
韓國瑜第四度遭嗆！女學生獎狀後藏紙條「做好做滿」
7/1新制懶人包！「8重大措施」一次看　餐飲內用不提供吸管

關鍵字：韓國瑜,張善政,國民黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為什麼蔡英文民調持續回升？游盈隆：「花車效應」加上鞏固領導中心

韓國瑜民調下滑？王金平：他若沒造勢...可能會再相差一點

陳玉珍稱台灣地區「現行是一國兩制」挨批　回應扯館長：他的想法才狹隘

「花6500萬清水溝」結果變這樣　網酸：韓導發大財高雄淹大水

網傳挺特定參選人？國民黨籲理性：目標是換掉民進黨

陳其邁看高雄補選民調大勝：若韓國瑜認真做就不會有這結果

傳遼寧艦通過台海北返青島　國防部證實：全程掌控

雄中生抱書嗆韓國瑜　青年外交官：他校要怎麼突破？

王金平自爆跟郭台銘見過面：陸軍不容易...建議他多加強「空戰」

快訊／福衛七號順利發射升空！台灣人的驕傲衝上天空

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

為什麼蔡英文民調持續回升？游盈隆：「花車效應」加上鞏固領導中心

韓國瑜民調下滑？王金平：他若沒造勢...可能會再相差一點

陳玉珍稱台灣地區「現行是一國兩制」挨批　回應扯館長：他的想法才狹隘

「花6500萬清水溝」結果變這樣　網酸：韓導發大財高雄淹大水

網傳挺特定參選人？國民黨籲理性：目標是換掉民進黨

陳其邁看高雄補選民調大勝：若韓國瑜認真做就不會有這結果

傳遼寧艦通過台海北返青島　國防部證實：全程掌控

雄中生抱書嗆韓國瑜　青年外交官：他校要怎麼突破？

王金平自爆跟郭台銘見過面：陸軍不容易...建議他多加強「空戰」

快訊／福衛七號順利發射升空！台灣人的驕傲衝上天空

少女沒勇氣跳橋請他「幫忙推」　離譜男真的照作被控殺人

周杰倫兒子「清楚正臉」首曝光！暴風抽高直逼爸大腿　肉Q臉根本迷你周董

小三汪陪爸霸佔沙發怪姿爽睡！　媽欲哭無淚：明明是我救回來的

為什麼蔡英文民調持續回升？游盈隆：「花車效應」加上鞏固領導中心

不論多久我都會等你！丁海寅越線愛上韓志旼　差點錯過的好戲《春夜》

奇葩！冷氣卡凹洞「被熱醒」　水電師傅搖頭…釣出苦主：睡覺滿臉都是水

韓國瑜民調下滑？王金平：他若沒造勢...可能會再相差一點

影／法鬥掰咖吃力拖地爬　娘揭「心機真相」網笑翻：還我眼淚！

16歲發表種族歧視言論　哈佛取消槍擊案倖存者入學資格

快訊／近百位空服員想歸隊！工會拒還三寶　長榮：會協助報案

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護..

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換..

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

謝龍介配音辛普森驚見BL：我勒..

內部民調曝光！柯P選總統最怕他..

頒獎3度被諷！韓國瑜：699位..

韓冰重感冒一星期　韓國瑜：鼻音..

快訊／屏東2名傘兵跳機後墜地！..

黃光芹：韓國瑜最大問題在於治理

即／59萬筆個資洩！銓敘部2措..

雄中生合照韓國瑜　拿這本《為什..

網跪求這本酸韓國瑜書…博客來回..

雄中生被推爆　韓粉：書讀到哪裡..

福衛七號待命升空！SpaceX..

更多熱門

相關新聞

李艷秋：「中華民國粉」是國民黨最強支撐

資深媒體人李艷秋25日在臉書以「場上飛舞的國旗，是蔡英文及民進黨逼出來的」為題，談及國旗及「中華民國粉」這個符號所帶來的凝聚力。她認為，國民黨不管誰出線代表參選，「中華民國粉」是最強支撐，國旗則是「通關明語」，這個反轉，高雄市長韓國瑜功不可沒。

模範生書酸「為什麼愛說謊」韓國瑜表示不知情

張善政首鬆口願任副手　近日頻幫韓國瑜引聯想

朱立倫酸政見會：「朗誦比賽」我不用抱佛腳

韓國瑜取消高雄造勢　陳其邁嘆：好好思考對高雄承諾

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場慘

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

胖到被笑「像張庭奶奶」！林瑞陽12天怒甩5公斤

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面