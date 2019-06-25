胡幼偉：韓國瑜若贏總統初選　應找張善政加入陣營





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

有意參加2020總統大選的前行政院長張善政22日在臉書貼影片，為高雄市長韓國瑜近日言論發聲，被外界質疑是在挺韓。針對張善政聲援韓國瑜，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜如果能贏初選，應正式邀請張善政加入陣營，力勸對方不要成為獨立總統參選人。

胡幼偉25日上午在臉書上提到，張善政最近為韓國瑜反撃黑韓，他的直覺是「會有正面傳播效果」。張善政的聲援有兩種可能，一是黑韓正熱，此時發聲援韓國瑜，張善政自己的曝光度和正義形象都會加分；二是張善政將加入韓營，成為韓國瑜在科技及國家施政脈絡方面的重要幫手。

▲張善政拍影片為韓國瑜說話。（圖／翻攝自張善政臉書粉專影片）

胡幼偉說，韓國瑜若能得到張善政的幫助，對選情自是利多，因為張善政沒有政黨色彩，更沒有任何可供抹紅、抹黃或抹黑空間，形象端正專業，是各方都可接受或至少難以攻擊的行政幹才。張善政既然還有心為國為民服務，也願出手助韓國瑜，韓國瑜若能於初選勝出，應正式邀請張善政入韓營，力勸對方勿成為獨立總統參選人，「韓豪放熱情，張儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。」

不過，張善政22日也已經在臉書上貼出4分31秒的影片，強調民進黨為了繼續執政，無所不用其極的抹黑和打壓所有可能的對手，「是令我最不齒的地方，所以我今天才會錄製這段影片給韓市長，因為我想站出來說句公道話。」不管是國道六號東延或登革熱防疫，都可以看到民進黨政府是用顏色在做事，用權力在迫害和他們立場不同的人，在這樣治理下的台灣，一定不會好也一定不會進步，呼籲大家2020年的唯一目標，就是要終結民進黨的全面執政。

張善政的這支影片，被外界質疑是在挺韓國瑜。面對質疑，張善政24日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時，強調自己一直秉持原則，也就是在國民黨初選階段，不會介入任何一個侯選人之中。

張善政說，關於國道六號東延，這是一個就事論事的工程專業議題，雖然他在臉書上貼出這影片，被外界認為是在挺韓國瑜，但「不是這樣子！」自己就算去22日挺韓誓師大會，也不是為了挺韓國瑜，而是要替對方扳回公道，內容就是影片裡面說的，包括國六這一個客觀且東部民眾期待的議題，為什麼會被民進黨打？以及登革熱防疫、修改公投法等議題，「我不是挺韓國瑜，我是要替韓國瑜要回公道！」

隨後，有一名Call in到廣播節目的高雄曾先生表示，希望韓國瑜配張善政，形成「國政配」，使張善政只能尷尬地微笑。一旁的主持人黃暐瀚見狀，趕緊提醒高雄曾先生「你要先問過院長有沒有願意啊…」張善政則是笑著說，「我現在沒有考慮那個…以後再說吧！」

張善政在專訪結束後又強調，自己不是挺韓國瑜，可是民進黨若不能就事論事、惡意攻擊的話，他都會出來替韓國瑜說話，因為要讓民眾知道，民進黨現在只有顏色，沒有做事原則。

▼胡幼偉建議，韓國瑜如果贏初選，應邀張善政加入陣營。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）