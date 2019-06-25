「唯一支持禿子賣菜郎」王浩宇見民調急發祭品文：韓國瑜贏，我請300份雞排

▲桃園市議員王浩宇發出祭品文，並稱「非韓不投」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

地方中心／綜合報導

國民黨總統初選競爭激烈，參選人們全台跑透透，把握時間爭取更多的選票！其中高雄市長韓國瑜更是如火如荼地在各地舉辦造勢活動，但根據台灣民意基金會24日公布的民調，他在國民黨5位總統參選人中支持度僅屈居第三，沒想到一向對韓國瑜頗有微詞的桃園市議員王浩宇見狀，竟在臉書上發出祭品文「催票」！

王浩宇24日晚間在臉書上發文，「看到晚間出爐的最新民調，我感到非常憂心、憂心我的好朋友韓國瑜無法通過國民黨初選民調。」並拜託大家幫忙，「7月8日～7月14日晚間國民黨初選民調，為了高雄，為了台灣，請在家裡守住市話，幫忙我『唯一支持』愛國、愛民的『禿子賣菜郎』韓國瑜，非韓不投」。

▲王浩宇表示，只要韓國瑜贏就請300份雞排。（合成圖／ETtoday資料照）

「韓國瑜贏，我請雞排！」他直言這是一篇祭品文，只要韓國瑜在國民黨初選勝出，「我就請大家小辣不切的雞排300份：台北100份、中壢100份、高雄100份」，他也請廣大網友幫忙將資訊分享出去。

許多網友也紛紛回應「我也是限定日期版的韓粉，2019.07.15前，唯一支持韓國瑜，票投蔡英文」、「我接到電話民調一定支持韓國瑜」、「支持國瑜，其餘免談」，還有網友加碼，「我中壢埔心楊梅桃園各加10份，平鎮太藍了我放棄」。

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