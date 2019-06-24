網跪求酸韓國瑜書《為什麽愛說謊》　博客來：對不起...真的已經絕版了





▲博客來表示，「對不起，它真的已經絕版！！」。（圖／翻攝自博客來臉書粉專）

政治中心／綜合報導

一名雄中學生在24日和高雄市長韓國瑜合影時，手中拿著一本《為什麼愛說謊》書籍上台，引發PTT鄉民熱議，網友們也開始上各大網路商店找尋這本書，只見博客來上面寫著「銷售一空」，讓不少人大感失望。隨後，博客來在臉書上貼出《為什麼愛說謊》書本銷售連結，向大眾道歉「對不起，它真的已經絕版！！」但是推薦其他和「說謊」相關的書籍。

韓國瑜24日第三度與模範生、畢業生合影，學生們創意無限，有人身穿立委趙天麟的馬拉松上衣，上面印有「一起」、「進擊的紅螞蟻」的字眼，事後被問位何要穿這件衣服，學生簡短回應「心血來潮」。

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

輪到一名雄中模範生合照時，他態度大方的走到韓國瑜前面，還釋出善意握手，但到了要拍照的時候，他默默把握在手中的書亮出來，書名為《為什麼愛說謊》。不過韓國瑜並未注意到該名雄中學生的行為，拍完照後還默默拍了對方肩膀，而雄中學生也拍了一下韓國瑜的背就下台了，兩人沒有交談，互動看起來也很和諧。

雄中學生拿《為什麼愛說謊》書籍和韓國瑜合影的行為，在網路上引發熱議，網友們紛紛表示，「高雄的學生都很派哦」、「我宣布第一屆畢業生嗆韓大賽開始」、「韓粉記得別讓小孩念雄中阿XD」、「已經成為流行了」、「雄中要被進攻了」、「很哭，以下開放推薦書單」、「不愧是雄中學生，以後一定上台大」、「韓國瑜你怎麼又被高中生打臉惹XD」。

▲雄中學生手中的《為什麼愛說謊》已絕版。（圖／翻攝自博客來網頁）

也有不少人開始尋找這本書是否還有販售？然而博客來的網站卻只寫著「已絕版，無法銷售」。隨後，博客來在FB上表示，「對不起，它真的已經絕版！！」不過還推薦了其他「說謊」系列的書籍，包括：《政治人物可以說謊嗎？》、《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感》、《說謊之徒》、《人人都是說謊家》。

博客來的貼文，立刻湧入眾多網友留言，「小編很會」、「無情工商呢」、「很想買」、「博客來撿到槍」、「現在是大家都撿到檸檬就對了XD」、「未免太即時」、「完全跟上時事」。