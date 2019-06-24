「我瘦了5公斤還在持續憔悴」　韓國瑜笑喊：抹黑的拜託周休二日

▲韓國瑜表示，希望黑韓的人也可以周休二日。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日接受「高雄林小姐」專訪時，被問及遭受抹黑一事，他回應：「我本來就很快樂，是個愛笑的人，不過最近這些抹黑的人，麻煩周休二日，禮拜六、禮拜天大家不要抹黑，互相喘口氣」。

「高雄林小姐」代表韓粉們表達關心表示，希望韓國瑜多吃點、多笑、要派專業人士去監督民調公司、對於抹黑就不要再忍，而韓國瑜表示，「謝謝關心，雖然我很醜，但我心地很善良，我瘦了5公斤還在持續憔悴，早餐午餐一下就混過去，而民調公司我們都會派人去，如果到時候國民黨民調出來，結果讓很多人民懷疑，這對國民黨是重傷害」。

此外，韓國瑜也提到，「我本來就很快樂，我愛笑、愛喝酒、愛跟朋友打屁，不過麻煩抹黑的大家，麻煩周休二日，禮拜六、禮拜天大家不要抹黑，互相喘口氣，禮拜一到禮拜五你們在盡力抹黑，抹黑拜託也周休二日，我覺得他們也很累，他們要休息一下」。

對此，韓國瑜也表示，「希望大家看到網路上不實抹黑，可以發出正義之聲，網路上那些1450就瘋狂在臉書抹黑，網路就講一個人，從這邊開始擴大抹黑，你們可以在網路秉持愛與包容幫我發聲，這樣韓國瑜的未來就不孤獨」。

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