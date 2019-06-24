卓榮泰：韓國瑜像石頭一直在風化　郭台銘像水晶但脆弱

▲民進黨主席卓榮泰指出，韓國瑜像石頭，但一直在風化，而郭台銘像水晶，雖然漂亮可是脆弱。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

面對2020總統大選，民進黨主席卓榮泰24日接受媒體專訪時表示， 國民黨的參選人中，高雄市長韓國瑜像「石頭」很難打，可是一直在風化；而前鴻海董事長郭台銘則像水晶，很漂亮但脆弱。

卓榮泰表示，現在國民黨兩位比較有可能出線的參選人，一位是有口才，一個則是有錢財；他認為，面對有口才的這位，在台灣主權議題上，民進黨著墨會比較深，至於面對有錢財的這位，則是經濟討論上會比較多。

卓榮泰說，不論面對哪一位對手，民進黨在主權與經濟的議題上都不會放棄，他認為要保護台灣的安全，主權問題不能退縮，同時也要帶給人民好的生活，必須要提升經濟活動的能量。

在總統蔡英文的經濟表現上，卓榮泰表示，外界已經看到台商回台實際成績，用電的備轉容量率也沒問題，今年用水也沒問題；不過，在人力問題上，他認為人才要留得住、人力要充裕，這是現在這一波行政工作努力的方向。

在國民黨的競爭對手上，卓榮泰表示，先前民進黨總統初選民調把韓國瑜放入民調中對比，可是現在情勢有些微的改變；他強調，民進黨有注意到，有經濟實力的人，團隊、文宣、媒體關係上，已經感受到強度，需要用另外一種方式來應戰。

至於在前行政院長賴清德的動向上，除了「蔡賴配」，也有人拋出將他放在不分區立委的邊緣名單，來拉抬立委選情。對此，卓榮泰表示，初選落幕後，持續與賴清德通電話，「任何的合作模式都有可能，但都沒有定案。」