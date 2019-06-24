台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

▲發起行動的FB直播主出面道歉。（圖／Facebook／冠廷往事）



地方中心／綜合報導

台中市傳出1歲女童遭郭姓保母虐待的案件後，FB直播主23日發起「包圍保母家」的行動，現場3度爆發警民衝突，最後有6人被警方強制帶離送辦。發起活動的直播主24日出面表示，很抱歉造成社會大眾、住戶與警察的困擾，並多次鞠躬，「對不起。」網友看完後反應不一，有人認為「社區住戶沒有理由替保母承擔」；也有人強調「冠廷已經道歉了，請你們將心比心好嗎」。

台中1歲女童遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，21日晚間緊急送醫開刀救治，現在還躺在加護病房，昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，醫生擔心可能終生半邊癱瘓。

FB粉專《冠廷往事》23日晚間發起「包圍保母家」的行動，夥同同伴前往台中市太平區，包圍郭姓保母住家的樓下，並大喊「出來面對」。警方得知消息後，立刻趕往現場，並勸民眾離場。

隨著時間愈來愈晚，警、民雙方也不斷聚集。23日晚間10點左右，台中市警察局刑事警察大隊偵一隊長陳俊彥要求，民眾應立即解散。不過，群眾情緒過於激昂，有人開始放煙火、按喇叭、鳴笛、撒冥紙，甚至有3位民眾丟出雞蛋，引發警民衝突。

▼23日晚間10點左右，保母家前爆發警民衝突。（圖／Facebook／冠廷往事）



警方強調，對於民眾言論自由表達尊重，但過程中發生推擠、叫囂及丟擲物品顯然已失去陳情初衷，最後在警舉牌制止2次及勸導下，24日凌晨1點多人群才散去。

「包圍保母家」的行動過後，該社區主委出面公開說明，「保母及其丈夫目前已未居住該社區，呼籲民眾尊重住戶權益。」

對於23日晚間的行動，FB粉專《冠廷往事》24日開直播指出，很抱歉造成社會大眾、住戶、檢察官及警察的困擾，並3度鞠躬。不過，粉專直播主卻說明，自己並沒有「號召」的行為，23日的行動是「台灣人挺台灣人的概念」。

▼這名直播主表示，自己沒有號召的行為。（圖／Facebook／冠廷往事）



對於《冠廷往事》23日發起的行動，網友則有不同意見。有人認為，「請問，可以去地檢署或警局，不要再來社區打擾住戶嗎？家裡小孩被嚇得半死」、「放煙火、按喇叭、撒冥紙、丟雞蛋…大半夜的人都被吵得無法睡覺…小孩被嚇醒、老人不敢睡…」、「昨天行為，有想過社區裡有老人、小朋友，你們有想過我們的感受嗎？確實虐童令人生氣，但針對保姆丫，何必傷害到無辜的人」、「在社區堵人，對保姆沒有傷害，因為是租屋處，要就去起底她的家人、老公，最終才會出面面對的，社區住戶沒有理由替她承擔好嗎」。

除了覺得「行動擾民」的人外，也有人表示支持，「打擾到社區，冠廷已經道歉了，請你們將心比心好嗎」、「可能沒有做到很完美，但請不要抹滅冠廷的本意，他只是想喚起更多人重視虐童案」、「你的社區住了殺人兇手，大家要幫你抓出來，還嫌別人吵，這樣社區你還睡的安穩嗎」、「酸民原來只在乎大家吵到他們睡覺，不在乎殺人兇手住在你們社區裡嗎」。