　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼FB直播主出面道歉。（圖／Facebook／冠廷往事）

▲發起行動的FB直播主出面道歉。（圖／Facebook／冠廷往事）

地方中心／綜合報導

台中市傳出1歲女童遭郭姓保母虐待的案件後，FB直播主23日發起「包圍保母家」的行動，現場3度爆發警民衝突，最後有6人被警方強制帶離送辦。發起活動的直播主24日出面表示，很抱歉造成社會大眾、住戶與警察的困擾，並多次鞠躬，「對不起。」網友看完後反應不一，有人認為「社區住戶沒有理由替保母承擔」；也有人強調「冠廷已經道歉了，請你們將心比心好嗎」。

台中1歲女童遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，21日晚間緊急送醫開刀救治，現在還躺在加護病房，昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，醫生擔心可能終生半邊癱瘓。

FB粉專《冠廷往事》23日晚間發起「包圍保母家」的行動，夥同同伴前往台中市太平區，包圍郭姓保母住家的樓下，並大喊「出來面對」。警方得知消息後，立刻趕往現場，並勸民眾離場。

隨著時間愈來愈晚，警、民雙方也不斷聚集。23日晚間10點左右，台中市警察局刑事警察大隊偵一隊長陳俊彥要求，民眾應立即解散。不過，群眾情緒過於激昂，有人開始放煙火、按喇叭、鳴笛、撒冥紙，甚至有3位民眾丟出雞蛋，引發警民衝突。

▼23日晚間10點左右，保母家前爆發警民衝突。（圖／Facebook／冠廷往事）

▲▼警察打人。（圖／Facebook／冠廷往事）

警方強調，對於民眾言論自由表達尊重，但過程中發生推擠、叫囂及丟擲物品顯然已失去陳情初衷，最後在警舉牌制止2次及勸導下，24日凌晨1點多人群才散去。

「包圍保母家」的行動過後，該社區主委出面公開說明，「保母及其丈夫目前已未居住該社區，呼籲民眾尊重住戶權益。」

對於23日晚間的行動，FB粉專《冠廷往事》24日開直播指出，很抱歉造成社會大眾、住戶、檢察官及警察的困擾，並3度鞠躬。不過，粉專直播主卻說明，自己並沒有「號召」的行為，23日的行動是「台灣人挺台灣人的概念」。

▼這名直播主表示，自己沒有號召的行為。（圖／Facebook／冠廷往事）

▲▼FB直播主出面道歉。（圖／Facebook／冠廷往事）

對於《冠廷往事》23日發起的行動，網友則有不同意見。有人認為，「請問，可以去地檢署或警局，不要再來社區打擾住戶嗎？家裡小孩被嚇得半死」、「放煙火、按喇叭、撒冥紙、丟雞蛋…大半夜的人都被吵得無法睡覺…小孩被嚇醒、老人不敢睡…」、「昨天行為，有想過社區裡有老人、小朋友，你們有想過我們的感受嗎？確實虐童令人生氣，但針對保姆丫，何必傷害到無辜的人」、「在社區堵人，對保姆沒有傷害，因為是租屋處，要就去起底她的家人、老公，最終才會出面面對的，社區住戶沒有理由替她承擔好嗎」。

除了覺得「行動擾民」的人外，也有人表示支持，「打擾到社區，冠廷已經道歉了，請你們將心比心好嗎」、「可能沒有做到很完美，但請不要抹滅冠廷的本意，他只是想喚起更多人重視虐童案」、「你的社區住了殺人兇手，大家要幫你抓出來，還嫌別人吵，這樣社區你還睡的安穩嗎」、「酸民原來只在乎大家吵到他們睡覺，不在乎殺人兇手住在你們社區裡嗎」。

ET快訊
雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版　晨星出版社回應了
女星買火車票「花5秒等找零」！背後女不耐煩：8塊也拿　回頭傻

關鍵字：台中,女童,虐童,社會局,郭姓保母,陳俊彥,檢察官,羈押,聲請羈押,限制出境,重傷害罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海洋老鷹嘉年華29日登場　「同心布魚」基隆踩街熱鬧迎夏

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

公視新南向4K紀錄片　《我們在這裡生活》府中15首映

興建現代化車輛保養中心　新北消防局第五救災救護大隊新建動土

助弱勢兒童「肚絕」飢餓傳遞幸福　林美燕發起營養午餐資助計劃

防制登革熱　台南辦高風險農園登革熱防治示範觀摩

特色烘培產品徵件起跑　新北邀各路高手踴躍報名

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

海洋老鷹嘉年華29日登場　「同心布魚」基隆踩街熱鬧迎夏

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

公視新南向4K紀錄片　《我們在這裡生活》府中15首映

興建現代化車輛保養中心　新北消防局第五救災救護大隊新建動土

助弱勢兒童「肚絕」飢餓傳遞幸福　林美燕發起營養午餐資助計劃

防制登革熱　台南辦高風險農園登革熱防治示範觀摩

特色烘培產品徵件起跑　新北邀各路高手踴躍報名

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

汐止福德路大樓停車場傳槍響　槍手對車開5槍後自首投案

雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜　校長「瞄一眼」20字護同學帥炸

獨／馬東石來台狂點這杯「清涼味」！親臨加持票房4天破千萬

下令金融制裁！川普將「嚴厲打擊」伊朗領導哈梅內伊

走向開放多元 Steam官方新增同志「LGBTQ+」分類

亞足聯盃／台灣從未有北韓籍外援　425不排斥讓球員旅外

快訊／重返義大利！米蘭擊敗瑞典取得2026冬奧會主辦權

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

分屍少女煮「人肉湯」沿街販售！　賣到剩半鍋...他收錢看居民喝下

地方熱門新聞

虐童案包圍保母家　直播主道歉了

道光御匾「匾中有匾」　「天衡保..

台中首辦美女荷花競豔　5百攝手..

頭份夜市自行動工　被質疑先斬後..

基隆海洋老鷹嘉年華29日登場

桃園7/1起　開放8公園戲水設..

台61線大園-草漯路段　6/2..

綠蠵龜倒栽蔥　陳屍消波塊　

全球唯一愛文果王「太陽果」　黃..

殺害女友鋸子分屍兇手　是外貌陽..

禁閉室現場模擬　C先生也來了

各界補足南家扶60萬助學金缺口

郭信良帶隊　台南市議會端午敬軍

侵占國有地！碧潭三景太白樓遭拆

更多熱門

相關新聞

廢止凌虐女嬰保母登記 盧秀燕：內情不單純

台中日前發生1歲女嬰遭保母施虐重傷案，社會局已廢止保母居家托育服務登記，市長盧秀燕24日表示，女嬰傷勢這麼嚴重，內情並不單純，除了依法最高處60萬元罰鍰，並公布姓名外，檢察官偵辦非常積極，市府會全力配合檢方。

8旬翁走失3天　「神岡走到大坑」

台中1歲女童疑遭虐　直播主鞠躬道歉

女童母出面謝網友相挺：希望大家冷靜

客拿400元麵包沒付錢　老闆娘等2小時結局曝

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回應了

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死幹嘛報警

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

美妝女神Pony：眼皮不同！「20天前整形」對比照驚呆

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

鄰居玩鬧　他笑到臉色發紫送醫不治

更多

最夯影音

更多

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面