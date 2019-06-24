影／「最壞就是拔管」...　女童母出面謝網友相挺：希望大家冷靜

▲台中虐童案「網包圍保母家」，女童媽媽感謝網友相挺，但也呼籲大家冷靜。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中1歲女童疑遭郭姓保母施虐重傷，23日深夜有臉書直播主號召200多名民眾「包圍保母住家」，警民數度爆發衝突，最後有6人遭強制帶離送辦；女童媽媽24日表示，會依醫生評估去打算「最壞就是拔管」，對於網友包圍討公道，「有去抗議真的很謝謝，但女兒也不希望你們這樣，因為擔心你們受傷了，希望大家冷靜。」

女童家屬22日PO文表示，1歲大的女兒遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，緊急開刀後還躺在加護病房、昏迷指數3，恐造成終生半邊癱瘓；女童媽媽23日表示，若女童可能成為植物人，考慮會拔管及器官捐贈，院方則表示，女童術後未達腦死，未來一週是觀察重點。

▲▼200名網友「包圍保母住家」，警民數度發生衝突，場面一度失控。（圖／記者陳玉翻攝）

23日晚間劉姓直播主透過網路號召逾200名網友「包圍保母家」，試圖想要衝入該大樓找人，更要求警方「立即羈押保母」，現場更有民眾燃放鞭炮、撒冥紙及按汽笛喇叭等，全程歷經約5小時，直到警方調動鎮暴警察到場，凌晨1點多人潮才散去，全程歷經約5小時。

女童媽媽凌晨先透過友人發聲，「目前妹妹只是血壓不穩其他還都算穩定，會依醫生評估判斷是否拔管放棄治療，謝謝大家的關心，但也希望大家冷靜，暴動只會讓事情更亂，此時此刻只想陪在女兒身邊，以女兒事情為重。」

24日女童媽媽受訪指出，依醫生的評估去打算，最壞的打算像是腦死，也會想說要拔管，「真的很不捨…但我們也不想要她變成這樣」；女童媽媽也說，保母的丈夫是警察，發生這種事情一定是先維護自己人，對方更是已經失聯。而女童外公則說，「從醫院出生時是我把她抱出來的，明天還是我的生日，若拔管不就變成孫女的忌日…」，相當難過。

▲女童媽媽感謝網友前往抗議發聲，但希望大家要冷靜，暴動只會讓事情更亂。（圖／翻攝自臉書）

另對於網友到保母住家樓下「表達關切」，女童媽媽表示，「有去抗議真的很謝謝大家，但相信女兒看到一定覺得不喜歡你們這樣，因為擔心你們受傷了，希望大家要冷靜。」

對於偵辦進度，台中地檢署襄閱主任檢察官謝謂誠表示，「21日獲報已有對郭姓保母初步訊問，但因偵查不公開無法透露」，待事情告一段落才會向媒體朋友說明；另對昨晚深夜集會有無違法，謝謂誠指出，要看現場警方判斷，並依照現場蒐證資料才能認定是否有違反妨害公務、侵入住宅及集會遊行法等行為，檢方才會決定是否起訴。