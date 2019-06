不小心把酒潑到人　15歲男慘被變態男女「火燒下體」虐待6小時

▲男子因為一個無心的錯誤,慘被3人火燒生殖器、虐待6小時。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國傳出一起兇殘虐待案件,一名15歲男子因為在派對中不小心把酒灑在一名19歲男子身上,就慘遭對方夥同2名朋友虐待長達6小時,被綑綁後不但被毒打,還被刀劃傷皮膚,對方甚至往他生殖器淋酒後用打火機點燃「燒雞」。涉案的3名青少年被捕後,日前已被宣判入獄。

這起事件去年9月29日發生在倫敦郊區海格(Highgate)的一處公寓裡,18歲男艾希頓(Kyle Ashton)在家舉辦派對時,因為不爽被一名來參加的15歲男潑到酒,便夥同18歲好友皮爾斯(Christopher Pyatt-Pierce)和對方的雙胞胎妹妹露西(Lucy Pyatt-Pierce)一同報復,他先是要求對方下跪把灑到地上的酒舔乾淨,被拒絕後就把人綁在房間內進行施虐。

施虐的過程中,露西還在一旁拍下影片,直到凌晨5時才終於放人。受害男子因為沒穿衣服在街上遊蕩,被人發現後報警,他原本害怕被報復,謊稱自己是被陌生人搶劫,後來才供出事情的經過。3名罪犯去年10月1日在家中被捕,被控告傷人和非法監禁等罪,本月21日法官宣判,艾希頓被判入獄8年、同罪的露西也被判入獄4年,而罪行較輕的皮爾斯則被判處2年有期徒刑。

當地警方表示,「他們的惡行對一名青少年來說是多麼可怕的折磨,他的生命受到威脅,但被鎖在房內無法逃脫,而這3個人在施暴過程中,沒有一個人出面喊說『夠了』」,希望受害人能早日從巨大的心理創傷中走出來。

