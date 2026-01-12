桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起開放線上報名

▲桃園市國中資賦優異學生鑑定開始報名。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為發掘具資優潛能的孩子，桃園市教育局辦理國中學術性向暨創造能力資賦優異學生鑑定，其中學術性向鑑定包含英語、數理及自然科學等3類，讓各類資優學生在開放性、獨立性較高的學習氛圍中能專注發揮潛能，提供適性學習及適才發展。

教育局表示，115學年度國民中學資賦優異學生鑑定簡章已公告於桃園市政府教育局網站最新消息、資賦優異學生鑑定報名系統、資優教育資源中心及各國中小網頁，凡就讀或設籍桃園市之公私立國小六年級學生，可申請桃園市115學年度國民中學學術性向(英語、數理及自然科學)暨創造能力資優鑑定。

為避免家長舟車勞頓及奔波，家長可透過系統自行線上報名，鑑定分初選及複選測驗兩階段，初選測驗報名時間訂於1月12日(星期一)上午8時起至1月19日(星期一)晚上23時59分止，複選測驗報名時間訂於4月6日(星期一)上午8時起至4月11日(星期六)晚上23時59分止，請家長於期限內線上報名，詳細內容請參考公告簡章，若有相關問題，可逕洽承辦學校，英語類請洽八德國中，電話：(03) 3685322分機610或613；數理暨自然科學類請洽青溪國中，電話：(03) 3392400分機610或613；創造能力類請洽龍興國中，電話：(03) 4575200分機610或614。