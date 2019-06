電子煙在口中爆炸！　17歲男「牙齦炸出大洞」牙齒下巴碎裂

▲少年在吸電子煙時,突然在口中爆炸。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像/美聯社)

美國內華達州一名17歲少年為了戒菸,便改用電子煙幫助減輕對菸草的依賴,然而所買的新設備突然在他口裡爆炸,造成幾顆牙齒被炸飛、也打碎了他的下巴,當場無法講話,只能摀著血流如注的臉跑去找母親幫忙,恐怖景象嚇壞對方。

這起案例19日被刊載在最新一期的新英格蘭醫學雜誌中,居住在內華達州伊利市(Ely)的17歲少年亞當斯(Austin Adams),2018年3月在抽電子煙時,所使用的VGOD電子煙設備突然在他口中爆炸。母親伯頓(Kailani Burton)表示,「兒子跑過來找我,手指著他的嘴,整個人處於震驚狀態中,無法說話。」

家人趕緊開車載著亞當斯前往醫院,結果開了5個小時才抵達位於鹽湖城的Primary Children's Hospital醫院。負責治療的醫生羅素(Katie Russell)表示,「這個孩子下顎被爆炸炸傷,嘴唇周圍也有燒傷」,而且這場爆炸完全出乎傷者意料之外,對方完全不知道自己對設備做了什麼,才會導致爆炸。

另一名協助治療亞當斯的醫生Jonathan Skirko則表示,亞當斯的牙齦也被炸出大洞,嚴重的傷勢讓他感嘆,「我不認為我曾看過像這樣子的電子煙爆炸事件。」目前VGOD電子煙廠商尚未給予回應。

