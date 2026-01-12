　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5.3地震延遲15秒才發國家警報？　氣象署回應原因

▲▼5.3地震。（圖／NCDR）

▲5.3地震深度較深，屬於中層地震。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

7.0大地震後最大餘震！中央氣象署地震測報中心說明，今（12日）晚間9時31分在宜蘭外海發生的5.3地震屬於中層地震，造成最大震度宜蘭南澳3級，是1227規模7.0主震後的餘震，因該處地震深度較深，小規模地震傳到地表時已經被地層大部分吸收掉，餘震不明顯，也因此這次國家警報約在15秒後才發布。

震後延遲發警報　關鍵在地震深度

對於民眾質疑，這次地震為何在地震發生後十多秒後才發布警報？地震測報中心主任吳健富說明，這次地震已經達到國家級警報發布標準，預估規模5.0、震度4級，氣象署約在地震後15.4秒，針對宜蘭縣發布，主因是深度較深，震波傳到地表、被儀器偵測到，災防告警系統才會開始處理，因此發布時間會較久。

▲▼5.3地震「台北超搖11秒」　氣象署估7.0強震後餘震：未來還有。（圖／中央氣象署）

▲5.3地震後15秒才發國家警報？氣象署：震源較深。（圖／中央氣象署）

板塊碰撞活躍帶　深淺兩層地震群聚

根據歷史地震位置，平面圖可見，1227的地震與今天（12日）地震附近滿多地震發生，是板塊碰撞的過程累積能量，造成地震頻繁；由側面東往西向看，較淺位置為板塊隱沒下去張裂，所以有一群地震；而從南面向北，也有分兩群，較深位置70到80公里處與10到20公里都有地震，較深為擠壓、較淺為張裂。

由於該區域地震5.5以上相當頻繁，代表台灣東部70%地震都在這個位置，民眾感受明顯，「因為地震就在身邊。」

▲▼5.3地震「台北超搖11秒」　氣象署估7.0強震後餘震：未來還有。（圖／中央氣象署）

01/11 全台詐欺最新數據

好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架
快訊／性侵女兒348次被起訴　北市警家中身亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

地牛突翻身，北台灣有感搖晃。中央氣象署地震測報中心說明，今晚9時31分的5.3地震屬於中層地震，造成最大震度宜蘭南澳3級，依據震央位置、規模和時間研判，這起地震是1227深夜11時05分7.0大地震的餘震，同樣是因菲律賓板塊與歐亞板塊碰撞造成，雖後續餘震數量不多，因地震深度較深，小規模地震傳到地表時已經被地層大部分吸收掉，餘震不明顯。

