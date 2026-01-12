　
G7峰會強碰川普80大壽！法國決議延期舉辦

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國原定6月14日至16日舉行的七大工業國集團G7峰會確定延後1天，改於6月15日至17日舉行，外界解讀與美國總統川普6月14日80歲生日當天在白宮舉辦終極格鬥冠軍賽UFC活動撞期有關。

綜合外媒報導，法國作為2026年G7輪值主席國，已將峰會會期調整並更新官方資訊，消息人士指出，改期主因在於避免與白宮當天舉行的大型UFC賽事衝突。白宮高級官員也證實，作為自由世界的領導者，夥伴國家普遍認為川普親自出席G7峰會至關重要，因此善意配合調整日期。

川普於去年10月在維吉尼亞州一場造勢活動中宣布，將在自己生日當天於白宮舉辦一場大型UFC格鬥賽事。UFC總裁兼執行長白大拿日前進一步透露，賽事籌備已完成，預計在白宮南草坪舉行，現場可容納約5000名觀眾。川普與白大拿交情超過20年，兩人頻繁同框，UFC近年也成為川普爭取年輕男性選民的重要平台。

法國總統馬克宏辦公室對於峰會改期是否與UFC活動相關未正面回應，僅表示新日期是與G7夥伴協商後的結果。馬克宏先前曾強調，G7應回歸處理經濟危機與全球失衡的初衷，透過協調國際政策回應當前挑戰。隨著川普第二任期展開，UFC也被納入其結合政治、體育與娛樂的整體布局，6月14日的賽事更被視為美國建國250週年的重要宣傳活動之一。

關鍵字：

G7峰會川普生日UFC賽事法國調整國際政治

讀者迴響

