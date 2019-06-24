談華為風波　中國駐英大使：北京從未利用科技監控老百姓

▲華為風波延燒，劉曉明接受專訪時表示，希望英國能夠和華為繼續合作。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

中國駐英國大使劉曉明21日接受英國天空新聞台（Sky News）直播專訪，對於英國部分人士對華為擔憂的想法，他表示，北京政府從未利用科技監控老百姓，當局在某些地方安裝監控設備，目的是為了國家安全和防範恐怖主義，就好像英國在很多地方也安裝了監控設備一樣。

劉曉明說，華為是一家優秀的企業，在英國經營18年，為當地電信產業發展作出巨大貢獻，他呼籲英國能夠繼續與華為合作。當被問到，如果新任英國首相決定拒絕華為會有什麼後果？劉曉明對此回應，這不僅對華為，更是對中國企業發出十分錯誤和負面的訊號。

他說，英國被認為是最開放、最具良好營商環境的國家，過去5年，中國在英投資迅速發展，對英投資過去10年間增長了3倍，「如果英國拒絕華為，肯定將對外發出十分負面的訊號。」

▼中國駐英大使劉曉明。（圖／翻攝自百度百科）

如果英國脫歐之後，是否需要與中國談判達成新的貿易安排？劉曉明表示，中方對此持開放態度。「當然，英國必須首先完成脫歐。中英雙方針對新的貿易安排一直保持密切溝通。中方願意與歐盟和英國都保持良好夥伴關係。」

據悉，美國主管網路安全和國際通訊政策的助理副國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）在倫敦指出，中國可能把華為當作「竊取個人訊息或知識產權，從事間諜活動」的大門。他也說，「在倫敦市的所有手機用戶，如果他們都是使用華為（網路），那就值得擔心，因為所有的手機通話都能被監聽。」

華為公司的發言人則對此反駁，「我們反對美國在倫敦所作的毫無根據的指稱。華為是個獨立的私營公司，在30年的運營中從未涉及任何一起嚴重的網路安全事故。」