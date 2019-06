家門口遇通緝犯！　阿嬤霸氣「掏步槍瞄準」把他嚇到下跪

▲阿嬤用步槍嚇退通緝犯。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名75歲阿嬤在自家門外的車道遇到通緝犯,為了保護家中2名孫女,她冷靜掏出步槍對空鳴槍,再把槍口直接對準對方,嚇得對方當場跪下、完全不敢再走近一步,事後還霸氣表示,「我當時十分冷靜,因為我知道我能夠控制住這個場面」。

警方表示,通緝犯鮑爾斯(Cameron Powers)日前潛逃到亨茨維爾(Huntsville)以西的萊姆斯通縣(Limestone),結果被75歲婦人布萊克(Marcia Black)在家門外遇到。布萊克表示,她主動走過去詢問鮑爾斯,「有什麼需要幫忙的嗎?」對方回應,「是的,女士,我想借用你的手機」,她便突然亮槍以阻止對方再繼續靠近。

布萊克表示,「我當時只是想讓他保持距離,並沒有打算殺了對方,但我讓他覺得我真得會動手」,由於鮑爾斯沒有跪下來,她便霸氣朝天空開了一槍示威,「他意識到我是來真的,後來就乖乖跪了下來。」驚險過程全被屋內的2名孫子看在眼裡,最後15歲孫女趕緊報案。警方趕到時,鮑爾斯雖然試圖逃跑,但很快就被逮捕。孫女則十分驕傲布萊克當時為他們挺身而出。

An Alabama grandmother helped deputies out by holding a wanted man at the business end of a rifle. https://t.co/U4Bf5RrL8J