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游泳被「僧帽水母」螫傷　正妹身上留恐怖血痕：全身感覺癱瘓了

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▲▼僧帽水母,Physalia utriculus

▲僧帽水母被認為是世界上第三毒的水母，即使死亡，其觸鬚的毒性仍然可以致命。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

一名23歲正妹近來在西班牙洛爾卡(Lorca)一處海灘游泳時，在距離海岸僅10公尺處慘遭「世界第三毒」的僧帽水母螫傷，當時水母的觸鬚纏繞在她的手臂、背部和胸部上，立即感覺到一陣劇烈痛感蔓延全身，「我當時覺得身體癱瘓了，完全無法動彈，只能不斷尖叫」，還在身上留下恐怖的紅色傷痕。

23歲女子馬特奧斯(Naomi Mateos)近來在Puntas de Calnegre海灘潛水時，突然感到遭到藍色水母攻擊，她瘋狂掙扎離開水面，並想要把纏在她手臂上的水母扯下來，但反而刺痛了她的手掌和手指，淒慘的叫聲引起其他遊客注意，就連在沙灘上休息的朋友也被驚動，有潛水員經驗的對方立刻認出，纏在她身上的其實是僧帽水母。

馬特奧斯先被帶到附近一個軍隊的醫療站中，對方提供了止痛藥並在傷口上鋪濕布熱敷，但由於傷勢太過嚴重，劇痛的情況沒有減緩，又被送到位於莫夕雅市(Murcia)的醫院進行急救，恐怖的景象連醫護人員都難以忘懷，「她痛得無法睜開眼睛，雖然臉上沒有表情，可是嘴唇被痛到不斷顫抖，身體的其他部位因為被床單遮著，所以我沒有看到，但她的整條手臂從肩膀到手指都留下像是紋身一樣的血痕。」

休息一日後，馬特奧斯的情況總算好轉，她形容被螫的當下，好像什麼東西注射進她體內，世界上沒有任何事情可以和這種痛苦相比，「我現在感覺總算可以看到隧道盡頭的光了，事發那一整天我都只能服用鎮定劑並靠嗎啡減緩痛苦。」據了解，擁有長觸鬚的僧帽水母，外號「葡萄牙戰艦」，是全球第三毒的水母，只要一被螫傷可引發劇烈疼痛，而且觸鬚上的毒素除了可以殺死魚類，在某些情況下也有可能導致人類死亡。

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關鍵字：僧帽水母,水母,Naomi Mateos,Physalia utriculus,西班牙

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