地方 地方焦點

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應籲中央儘速通過

▲基北北桃TPASS預算立院卡關

▲TPASS基北北桃1200定期票為中央推動的重要民生交通政策。（交通局資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局12日表示，TPASS基北北桃1200定期票為中央推動的重要民生交通政策，基北北桃已形成緊密生活圈，市府今年度已編列 6.2億元預算因應，呼籲中央儘速確認預算，以確保政策穩定延續。

交通局長張新福指出，TPASS自112年7月上線以來，已成為基北北桃通勤、通學族群高度仰賴的交通工具。桃園與雙北之間就業、就學與日常往來頻繁，跨縣市移動已是民眾生活常態，TPASS有效降低交通支出，提升公共運輸使用率，對維繫區域整體運作與民眾生活便利性具有關鍵作用。

為落實這項攸關通勤族權益的重要政策，桃園市政府於今（115）年度預算中編列 6.2億元，專款撥補公共運輸業者；在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場，先行籌資代墊，以確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。

交通局表示，TPASS不僅是交通票證，更是支撐基北北桃共同生活圈的重要公共運輸制度。桃園市政府期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS政策得以穩定推動、永續發展。

由於今年度中央政府總預算案在立院卡關，中央補助地方公共運輸定期票TPASS連帶受到影響，尤其基北北桃、桃竹竹苗一日生活圈每天有龐大通勤族，桃園市政府交通局期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。

