拉逃生門、闖駕駛艙！英女揚言殺全班機乘客　目擊者嚇哭：她還唱著歌…

▲女子疑似吸毒，被空服員及乘客制伏於座位上。（圖／翻攝自YouTube／Al Sukorejoi）

記者林瑩真／綜合外電報導

一名25歲女乘客22日試圖截下英國廉航Jet2一架空中巴士321型號班機，疑似因為發酒瘋，不僅嘗試打開緊急逃生門，還威脅要「殺了全機乘客」，被指為「極具破壞性」。最後由英國皇家空軍（Royal Air Force）出動2架颱風戰機護送返航，並將女子制服。

綜合外媒報導，該架班機從倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）飛往土耳其，但班機才飛行沒多久，一名女子突然嘗試打開緊急逃生門，雖被空服員制止，但女子又想闖入駕駛艙，結果被一名男乘客撂倒在地。

不過女子並未罷休，而是不斷攻擊空服員及乘客，「我要殺了全機的人」，逼得全班機上共6名空服員及乘客才成功壓制女子。只是此意外已經驚動英國皇家空軍，派出2架颱風戰機攔截這架已經起飛45分鐘的班機，並護送返航。

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班機一返航，當地警方立刻上機帶走女子，將持續調查。事後機上乘客描述，「女子一直唱著歌，尖叫著她會殺了我們」、「我很害怕，但又無能為力，無法逃脫」；另一名乘客則說，女子起飛前都很正常，但起飛後卻像喝醉或吸毒，甚至不斷激怒其他乘客，也嚇壞所有附近的人。

英國廉航Jet2發表聲明證實，該架飛往土耳其的班機發生一起「非常具有破壞性」的乘客事件，不過班機已平安返回，並確保乘客平安及盡快抵達目的地，之後會配合警方調查。