桃園捷運綠線成果展　張善政：今年底前力拚第一階段通車

▲桃園捷運綠線成果展，張善政聽取介紹北機廠。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首條、自辦的捷運綠線，12日於市府舉行114年成果展，以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，回顧自112年底張善政帶領的市府團隊，從捷運綠線工程規劃、施工推進，到今年列車正式在軌道上進行測試的重要歷程，呈現捷運工程在眾多專業團隊合作下，一步一腳印累積而成的階段性成果。

▲捷工局長劉慶豐情不自禁哭了！（圖／捷工局提供）

感動工程團隊全力以赴 「豐哥哭了」

看到大螢幕播放著三年來，捷運綠線施工團隊為了桃園的城市建設，攜手克服工程的艱鉅，一天當兩天用的紀錄片，捷工局長劉慶豐情不自禁哭了！坐在旁的市長張善政接著致詞時一句「豐哥」暖稱，肯定著劉慶豐局長將原訂超過六年的工期大幅壓縮至約三年8個月提前完成，展現團隊全力投入、日以繼夜趕工的執行力。

張善政強調，工期壓縮並非犧牲工程品質，而是透過工序全面檢討、平行施工安排，以及夜間與假日加強作業等方式，提升整體施工效率。工程團隊「一天當兩天用」，在確保安全與品質的前提下，全力達成今年底第一階段通車目標。

▲桃園捷運綠線成果展紀錄片。（圖／捷工局提供）

工程持續前進 逐步完善城市軌道運輸路網

而市府透過工地參訪、成果開箱等方式，讓市民親身感受捷運建設的實質進展，本次成果展也是綠線通車前最後一次大型對外展示，下一次市民再與綠線見面，便是實際搭乘捷運上路，而綠線為桃園自行新建的第一條捷運，市府以實際行動證明桃園具備規劃、興建及營運捷運的能力，未來也將持續向桃園車站及八德方向延伸，逐步完善城市軌道運輸路網。

每天逾2000位人員日以繼夜施工

捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線工程地下段3年完成13段隧道貫通，八德段7台潛盾機全數發進，高架段全國首創跨越高鐵橋，高架橋全線合龍，北機廠8個月時間完成15公頃90萬方基地整地工程，1年半完成機廠4棟核心建物1.2萬坪樓地板，1年11個月變電站永久送電，2年首列車抵台，2年7個月車輛動態測試，2年11個月高架5站動態測試，這些都是綠線團隊每天超過2000位人員日以繼夜的成果。

捷運綠線成果展即日起於市府川堂展出，為期兩週，透過影像紀錄、工程成果與互動展示，完整呈現綠線建設歷程，邀請市民前來參觀，一同見證桃園邁向軌道城市的重要里程碑。