地方 地方焦點

桃園捷運綠線成果展　張善政：今年底前力拚第一階段通車

▲桃園捷運綠線成果展

▲桃園捷運綠線成果展，張善政聽取介紹北機廠。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首條、自辦的捷運綠線，12日於市府舉行114年成果展，以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，回顧自112年底張善政帶領的市府團隊，從捷運綠線工程規劃、施工推進，到今年列車正式在軌道上進行測試的重要歷程，呈現捷運工程在眾多專業團隊合作下，一步一腳印累積而成的階段性成果。

▲桃園捷運綠線成果展

▲捷工局長劉慶豐情不自禁哭了！（圖／捷工局提供）

感動工程團隊全力以赴　「豐哥哭了」

看到大螢幕播放著三年來，捷運綠線施工團隊為了桃園的城市建設，攜手克服工程的艱鉅，一天當兩天用的紀錄片，捷工局長劉慶豐情不自禁哭了！坐在旁的市長張善政接著致詞時一句「豐哥」暖稱，肯定著劉慶豐局長將原訂超過六年的工期大幅壓縮至約三年8個月提前完成，展現團隊全力投入、日以繼夜趕工的執行力。

張善政強調，工期壓縮並非犧牲工程品質，而是透過工序全面檢討、平行施工安排，以及夜間與假日加強作業等方式，提升整體施工效率。工程團隊「一天當兩天用」，在確保安全與品質的前提下，全力達成今年底第一階段通車目標。

▲桃園捷運綠線成果展

▲桃園捷運綠線成果展紀錄片。（圖／捷工局提供）

工程持續前進　逐步完善城市軌道運輸路網

而市府透過工地參訪、成果開箱等方式，讓市民親身感受捷運建設的實質進展，本次成果展也是綠線通車前最後一次大型對外展示，下一次市民再與綠線見面，便是實際搭乘捷運上路，而綠線為桃園自行新建的第一條捷運，市府以實際行動證明桃園具備規劃、興建及營運捷運的能力，未來也將持續向桃園車站及八德方向延伸，逐步完善城市軌道運輸路網。

每天逾2000位人員日以繼夜施工

捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線工程地下段3年完成13段隧道貫通，八德段7台潛盾機全數發進，高架段全國首創跨越高鐵橋，高架橋全線合龍，北機廠8個月時間完成15公頃90萬方基地整地工程，1年半完成機廠4棟核心建物1.2萬坪樓地板，1年11個月變電站永久送電，2年首列車抵台，2年7個月車輛動態測試，2年11個月高架5站動態測試，這些都是綠線團隊每天超過2000位人員日以繼夜的成果。

捷運綠線成果展即日起於市府川堂展出，為期兩週，透過影像紀錄、工程成果與互動展示，完整呈現綠線建設歷程，邀請市民前來參觀，一同見證桃園邁向軌道城市的重要里程碑。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架
快訊／性侵女兒348次被起訴　北市警家中身亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

鄭麗文赴大溪頭寮陵寢追思　自我期許「用對的人做對的事」

日本熊本縣知事木村敬首訪台南　直航牽線拓展產業觀光合作

新竹政策黑客松獲獎隊伍亮相市務會議　高虹安肯定青年創新能量

竹市社福與教育政策穩步推進　市府：各項資源皆以市民需求為核心

花蓮開徵耕地租金！繳納期限至月底　光復、鳳林災區承租戶免繳

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

百倍奉還壓軸　張善政抽出百萬幸運女得主

百倍奉還壓軸　張善政抽出百萬幸運女得主

桃園市府舉辦的「普發一萬．桃園百倍奉還」活動日前截止，今（9）日舉辦壓軸的抽獎活動，市長張善政抽出百萬現金大獎，由陳姓女子幸運獲得，張善政還與這名幸運兒現場通話時，陳女幾乎不敢相信自己就是百萬幸運兒，一度底為是詐騙電話，張善政除恭喜幸運兒獲獎外，也不忘提醒中獎人務必至官網確認領獎流程與相關細節。

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

台北台中高雄推免費午餐　張善政經驗分享

台北台中高雄推免費午餐　張善政經驗分享

桃園2023就推免費營養午餐！　張善政曝心聲：大家終於都往同方向走

桃園2023就推免費營養午餐！　張善政曝心聲：大家終於都往同方向走

桃園室內設計裝修公會大會　700人出席　

桃園室內設計裝修公會大會　700人出席　

桃園捷運綠線成果展張善政

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

