參山處feat.台灣好行跑水求財線　推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

▲本月起搭台灣好行跑水求財線，就有機會帶回花旗木鐵道喔熊。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接春天花季，參山國家風景區管理處結合台灣好行「跑水求財線」，以彰化縣二水鄉最受歡迎的花旗木美景為主題，將本月推出全新造型的限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋，邀請民眾搭車賞花、順手把可愛喔熊帶回家。

參山處處長曹忠猷指出，該款扭蛋設計靈感來自彰化二水每年3月底至4月中盛開的花旗木（又稱泰國櫻花），以粉色花海搭巧妙融合黑色塗裝的集集線列車鐵道意象，搭配可愛造型的喔熊組長，兼具地方特色與春日氛圍；民眾於活動期間只要搭乘台灣好行跑水求財線，並完成車內滿意度問卷，即可前往高鐵彰化站、台鐵二水站旅客服務中心或員林客運竹山站兌換扭蛋機會一次，數量有限、送完為止。

而扭蛋機內除最新「花旗木鐵道款」，還隱藏「跑水造型」與「求財造型」兩款喔熊組長，更有機會扭中價值600元的跑水求財線路線套票。

參山處表示，隨政府推動普發現金政策，民眾旅遊消費動能持續升溫，加上2026年全年總放假日數高達120天、3天以上連假多達9次，為國內旅遊市場帶來前所未有的「假期紅利」；而「跑水求財線」班次規劃完善，無縫銜接高鐵與台鐵時刻，適合規劃一日或多日遊行程，走訪竹山紫南宮、品嚐甕缸雞等在地美食，同時將限量限期的喔熊組長紀念品帶回家，也希望鼓勵民眾善用連假時光，透過大眾運輸輕鬆展開春季鐵道小旅行。

跑水求財線票價與時刻資訊，請至台灣好行旅遊服務網查詢

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0098