6歲兒心臟手術留9公分傷　暖父胸口紋疤痕鼓勵「你要感到驕傲」

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國際中心／綜合報導

國外6歲男童喬伊還在媽媽肚子裡就被診斷出可能有心臟缺陷，出生後確診為主動脈瓣膜狹窄的罕見先天性心臟病，他今年5月在英國里茲兒童醫院接受8小時的手術，胸口留下一道長達9公分的疤痕。爸爸瓦茨（Martin Watts）為了幫助兒子找回自信，乾脆在自己的胸口刺青，形狀、大小以及顏色都與兒子相同，並與妻子一同鼓勵孩子，「我們告訴他應該為此感到驕傲，而不是覺得羞恥。」

綜合外媒報導，6歲的喬伊（Joey）還在媽媽的肚子裡就被醫生診斷出可能罹患罕見疾病，後來雖然順利出生，卻也確診罹患主動脈瓣膜狹窄等心臟疾病，這種病症可能會導致患者活不過嬰兒時期，但他仍堅強地活下來。

▲喬伊小小年紀就得承受長達8小時的心臟手術，幸好術後恢復狀況良好。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

喬伊在今年5月23日於英國里茲兒童醫院（Leeds Children’s Hospital）接受手術治療，存活率只有十分之一，歷經8小時的生死拔河，最後總算戰勝病魔；雖然身體逐漸恢復健康，他的胸口卻留下一道長達9公分的疤痕。

「對於一個6歲的男孩或是任何年齡的孩子來說，進行這樣的手術並不是一件容易的事。」喬伊的母親接受媒體採訪時提到，丈夫為了讓兒子打起精神，主動在胸口刺青，形狀、大小以及顏色都與兒子相同，「他看到之後還擔心地詢問爸爸，『醫生是不是也在你的胸口開刀？』我們告訴他，這是一件值得驕傲的事情，他不需要為此感到羞恥。」

現在，重拾自信的喬伊可以笑著對鏡頭展現胸口的傷疤，因為那是他為自己的生命勇敢戰鬥的證明。瓦茨認為，自己與兒子的事情只是小事，世界上還有許多需要幫助的病童，之所以願意接受採訪，也是希望能夠透過他們一家人的故事幫助里茲兒童醫院籌募資金，讓更多人認識相關的心臟疾病，這樣才能讓那些真正需要幫助的人獲得更多資源。