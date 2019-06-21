鱷魚剖腹驚見農夫「完整人腿」　村長：他觸犯禁忌的報應

▲村民在鱷魚肚裡找到失蹤農夫的遺體殘肢。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印尼西北部廖內省一名農夫近日失蹤，民眾在河岸附近尋找時，發現一條疑似剛吃完人的鱷魚，懷疑農夫可能已經遭遇不測便剖開鱷魚肚，果然在裡面找到還未消化完的人類殘肢，後來證實農夫已經遇害。

農夫瓦托優(Wartoyo)失蹤後，當地居民18日開始在最後一次見到他身影的拉卡河(Lakar River)進行搜尋，結果在河岸附近發現散落在四處的人體殘肢，他們擔心瓦托優很有可能已經遭遇不測，結果果然在其中一處殘肢旁發現吃飽鱷魚。

圖片中可看到，鱷魚被鄉民解剖後，裡面還可看到瓦托優完整的小腿和腳，血腥畫面令人不忍目睹。村長瓦優第(Wahyudi)表示，這條河裡雖然有很多鱷魚，但攻擊人的事件卻是十分罕見，當地人都知道平時盡量不要靠近這條河，如果需要過河，也會心懷尊重而不能有傲慢態度，懷疑死者有可能因為觸犯當地禁忌，才會遭到報應。