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習川會本周登場！環時：冷靜面對美國施壓「不衝動也不幻想」

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▲貿易戰。（圖／路透社）

▲G20本周登場，中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）會面將成為焦點。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

日本大阪二十國集團（G20）峰會將在本週28、29日登場，期間中國國家主席習近平將和美國總統川普展開會議，討論貿易相關議題。大陸官媒《環球時報》發表社評提到，要冷靜面對美國施壓，不衝動也不幻想，「中國社會需要高度冷靜，對我們在第二大經濟體的位置上遭到美國遏制的現實不怨天尤人，也不衝動地動輒要『豁出去了』。」

據悉，美國商務部21日宣布，將中科曙光、無錫江南計算技術研究所、海光、成都海光集成電路設計公司和成都海光微電子技術有限公司等5間公司列入實體清單，並宣稱這些公司參與製造的超級電腦系統支持了模擬核試驗等中國的軍事高科技研究。

社評指出，這是美方對中國高科技企業採取芯片等零部件斷供的最新行動。「美方的做法與兩國元首即將在大阪會晤的安排背道而馳；華盛頓信奉施加壓力越大對它越有利，但它在搞反（搞亂）與中國打交道的應有邏輯。」 

社評再稱，中美貿易戰爆發以來，美國使出越來越極限的施壓手段，但是中國的抵制卻越來越強烈，不向美方做原則讓步的意志也越來越堅定，整個中國社會在拋棄各種幻想，把做好自己的事情、全面壯大中國的科技和經濟實力看成對美關係必須擁有的起點，美國的最新行動無疑將強化中國人的這一認識。

▼社評認為，面對美方打壓，中方應要保持冷靜。（圖／路透）

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

社評提到，中國無論反擊美國的打壓，還是與美開展談判，目的都是為了維護國際公平貿易環境，捍衛中國繼續全面發展的權利。「我們採取的是理性務實態度，既要堅定地守護原則，也不拒絕必要的妥協，一切以怎麼能促進中國的整體利益為出發點，以能夠實現雙贏和共贏為路徑遵循。但我們不會為了達成協議而達成協議，把得一時之安當作目標。」

社評也指，「中國的人均GDP目前只有不到美國的1/6，中國還有很多落後地區和不富裕的人群，我們的科技進步是改善全體人民生活水平不可缺少的努力方向。中國人口規模龐大，潛在市場和對先進技術的孵化能力都是無限的。美國可以給我們製造一時的困難，但只要中國的內在組織不斷合理化，各種潛力持續得到釋放，中國突破美方為我們設置的關鍵技術屏障就有了源源不斷的動力，我們完全有能力走出自己的科技發展之路。」

社評最後寫道，「放棄對美幻想和與美開展以達成協議為目標的談判不矛盾，中美打打談談注定會長期化，兩國之間的戰略性問題短期內不會有根本解決辦法，中國要成長就需承受壓力，除非我們潰散，重回落後或者分裂成不讓美國有危機感的小實體，否則壓力就不會離我們而去。」

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關鍵字：習川會,G20,環球時報,社評,習近平,川普,中美貿易,實體清單

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