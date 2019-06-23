習金會才結束！金正恩專心讀川普「優秀的信」　打破與美僵局

▲金正恩閱讀川普給他的信，神情看起來相當專注。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《朝中社》（KCNA）23日報導，北韓領導人金正恩收到美國總統川普的信件，內容相當優秀，「欣賞川普總統的政治評斷能力與非凡勇氣，金正恩說他會認真考慮（信中）有趣的內容。」有分析人士認為，「習金會」結束後，平壤決定開始接近美方，準備打破與華府的僵局。

北韓國營媒體《朝中社》指出，金正恩收到川普寫的信，他很滿意內容；報導沒有闡述信中的詳細資訊。北韓官方報紙《勞動新聞》還在頭版刊登金正恩坐在辦公室的照片，他正拿著川普的信件閱讀。

白宮拒絕證實川普是否致函金正恩；川普先前才表示他收到金正恩的信件。南韓青瓦台則表示，在與華府溝通過後已知道這封信，這樣的交流具有正面意義。

就在金正恩接待中國國家主席習近平的兩天過後，《朝中社》發布了報導。習近平20日抵達平壤，展開為期兩天的國是訪問；金正恩告訴習近平，習的訪問在全世界面前展現出北韓與中國的友誼堅定不移。

▲「習金會」落幕。（圖／路透）



南韓首爾東國大學（Dongguk University）教授高有煥（Koh Yu-hwan）告訴《法新社》（AFP），中國握有北韓最想要的東西，安全保證以及經濟發展，「在得知中國承諾會積極幫助這兩個議題後，金正恩向美國伸手。」北韓對美國展現友好，代表平壤準備好破除與華府的僵局。

習近平預計下周在日本G20峰會期間會面川普。分析人士說，習近平打算利用自己到訪北韓的機會，向川普展現出他對金正恩的影響力。

川普與金正恩去年在新加坡舉行開創性的「川金會」，是北韓領導人與現任美國總統首次會晤，兩人簽署內容模糊的無核化協議。今年二月，「川金二會」於越南河內破局，自此談判陷入僵局，北韓想要藉由限制核武來換取減輕經濟制裁，與美方卻無法達成共識。

北韓上月發射短程導彈，引發情勢再度緊張。不過，平壤與華府的關係近來似乎又轉好，首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）表示，領導人之間的書信交流非常有意義，就算談判暫停了，這些信件也代表兩人正在溝通。

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