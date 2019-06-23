福斯主播苦勸「開戰就失去連任」　川普10分鐘前取消空襲伊朗

▲川普撤回對伊朗發動軍事攻擊的行動。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普自述他20日決定取消空襲伊朗，僅在發動攻擊前10分鐘，他下令停止決策，從而避免150人喪生。他獲取建言的管道，除了政府官員、顧問與律師等，《福斯新聞》男主播卡森（Tucker Carlson）的意見也發揮很大作用；卡森認為，與伊朗開戰並不會輕易獲勝，還會讓川普失去連任2020總統大選的機會。

《紐約時報》報導，川普政府的鷹派官員敦促要對伊朗展開軍事行為。不過，卡森近期卻告訴川普，用武力來回應德黑蘭的挑釁是瘋狂舉動，實際上，鷹派並沒有把總統的最大利益放在心上，如果川普真與伊朗開戰，便會失去連任機會。

不管這些人的建議有多重要，川普無疑面臨上任以來最重要的外交決策。根據川普自己的說法，他20日晚間取消已經勢在必行的空襲；正如卡森與其他人士憂心，對伊朗空襲會招致一場全面戰爭，且美國無法輕易取得勝利。

▲卡森（圖右）有著豐富採訪經驗。（圖／翻攝自臉書／Tucker Carlson）



川普在行動前10分鐘取消使用戰鬥機、導彈發射器，此前他陷入掙扎。愛達荷州共和黨籍參議員、外交關係委員會主席里施（Jim Risch）說，「對於想要批評總統的人，我會認為，他們該慶幸自己不是要做決策的人。」他當時在白宮，看著痛苦的川普。

儘管川普在公眾面前展現好戰與咄咄逼人的態度，有時他也會撤回武力。他確信美國在無意義的中東戰爭失去太多性命與金錢，而且很多錯誤是前任總統所導致。

根據匿名政府官員、軍官與議員說法，川普原本如何要對伊朗發動攻擊，隨後又決定取消，完整過程似乎是個謎團。喊停空襲隔天，多個矛盾的敘事版本開始出現；對此，白宮沒有想要極力澄清什麼。《福斯新聞》發言人也拒絕回應。

可以確定的是，川普做決策的過程與其他總統不太一樣，他傾向依賴直覺，也會接觸非傳統的消息來源，他喜歡挑戰更具權威的顧問。將近6個月，他的政府沒有參議院確認過的國防部長，而代理國防部長夏納漢（Patrick Shanahan）本周突然提出請辭。

川普20日得知一架美軍無人機被伊朗擊落。強硬作風的美國國家安全顧問波頓（John R. Bolton）接著與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Francis Dunford）、夏納漢等人見面，討論該如何回應。

根據一名政府官員透露，小組商談了無人機被擊落事件，並同意一項軍事行動要向總統報告。當天上午11時，同一個小組與其他國家安全官員會面川普，這場會議有談到軍事行動可能造成的傷亡。

▲伊朗官媒IRNA釋出無人機遭擊落畫面。（圖／翻攝自IRNA）



消息人士表示，蓬佩奧雖然支持精確的軍事行動，不過他也提到，制裁伊朗經濟的行為已經起了強大作用。川普的一些助手猜測，空襲是否會破壞原本已經奏效的戰略。

最後，川普決定取消空襲，據悉他當時詢問官員有多少人會死亡，他聽到150人這個數字。他事後接受採訪時說，「我想了一下，你知道嗎？他們擊落一架無人機、飛機，不管你要怎麼稱呼它，然後我們坐在那邊，在我下令的半小時後，可能有150人死掉。」他不喜歡這種事情，不成比例。

《紐時》指出，川普取消攻擊伊朗後，他在白宮打開電視機，觀看卡森的晚間節目。雖然當時政府還未宣布任何事項，卡森倒是稱讚了川普拒絕對伊朗實施軍事上的介入。