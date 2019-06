遣送2000移民家庭行動「延後2周」！　川普：若想不出好辦法仍照常驅逐

▲美墨邊境移民將面臨被驅逐的處境。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者黃可昀/綜合報導

川普原本預計24日就要進行「大規模驅逐移民計畫」,但政策實施前一天突然態度大轉彎,改為延後2周再實行。不過,川普推特貼文中也提到,民主黨和共和黨正試著合作,找出南部邊境庇護問題的解決方法,「如果沒有好辦法,那驅逐計畫會照常進行」。

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!