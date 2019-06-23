遣送2000移民家庭行動「延後2周」！　川普：若想不出好辦法仍照常驅逐

▲美墨邊境移民將面臨被驅逐的處境。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者黃可昀／綜合報導

川普原本預計24日就要進行「大規模驅逐移民計畫」，但政策實施前一天突然態度大轉彎，改為延後2周再實行。不過，川普推特貼文中也提到，民主黨和共和黨正試著合作，找出南部邊境庇護問題的解決方法，「如果沒有好辦法，那驅逐計畫會照常進行」。

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

據CNN報導，美國當局原本24日就會對2000個移民家庭展開圍捕、驅逐，範圍擴及10座城市。移民和海關執法局（ICE）指出，此計畫並不是要分離家庭，而是要阻止非法移民進入美墨邊境，代理局長摩根（Mark Morgan）表示，「只要你是非法入境，你就會遭到驅逐。」

原以為這項計畫已成定局，但川普23日在推特PO文說，「在民主黨的建議下，我決定將非法移民遣送程序（驅逐出境）延後2周。」移民改革一直是民主黨與共和黨多年來討論的議題，但兩黨至今還是沒取得共識，尚未推出具體的改革措施。

▲川普對非法移民的態度十分強硬。（圖／路透社）



知情人士透露，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日晚間致電給川普，要求他取消驅逐移民行動，兩人大約通話了12分鐘。川普23日公布延後計畫的消息後，裴洛西在推特回應「總統的這項決定是大家樂見的，移民改革仍需要時間討論。」

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