盜墓卻慘死！彰化公墓驚見「腳掌見天」男屍　已腐爛長蛆

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮寶嘉里公墓15日上午一名男子赤裸上身「頭下腳上」倒插蔥，陳屍在深達90公分的坑洞內，消防人員救出時，男子已經死亡多時，身體腐爛長蛆，一旁有一袋工具，包括鐵鎚、鋸子與美工刀及鐵鍬、警方初步研判，男子可能要盜墓，沒有站好摔進坑洞內窒息而死，目前都將等解剖結果出爐再進一步釐清。

▲和美鎮寶嘉里公墓驚見1具頭下腳上陳屍在90公分深的坑洞內的無名屍。（圖／民眾提供，以下同）

▲男子陳屍的坑洞。

警方找到墓地的家屬指認，想確認死者為何人，但家屬都說不認識，初步從外觀研判是名中年男子，身穿牛仔褲，上半身赤裸，有點禿頭，坑洞上方留有1雙白色運動鞋，身上沒有發現明顯外傷，也沒有身分證明，只有打火機跟手套一雙。

▲和美鎮寶嘉里公墓。

和美警方指出，這個坑洞有90公分深、長70公分、寬50公分，男子又頭下腳上插在坑洞裡，確實不尋常，有可能下大雨，土質鬆軟，不慎自摔落坑洞內，無法自行爬出，窒息而亡，但盜墓者通常都為2個人1組，為何獨留死亡男子在現場，都將等解剖結果出爐再來釐清。

據了解附近長輩表示，如果真的是來盜墓的話，應該是過程中觸怒亡者，才會捉弄他，讓他跌入坑洞裡面。

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