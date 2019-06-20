「還有千萬個孫繼正！」安定力量再抗議　痛批教育部性平教材

記者張君豪、孫于珊／台北報導

教育部長潘文忠在14日行文內政部警政署，依社會秩序維護法，舉報安定力量主席孫繼正6月8日在高雄市長韓國瑜花蓮縣造勢場合，散布關於性別平等教育的不實謠言，包括國中開始教學生可自己變性動手術、教肛交，高中教多P同志教育等。17日孫繼正前往教育部門口抗議，並要求潘文忠與他公開辯論。20日下午，孫繼正前往刑事局做筆錄之際，再帶領一群家長到刑事局門口抗議，舉著標語高喊：「我也是孫繼正！」

▲安定力量成員高舉標語「我也是孫繼正」至刑事局抗議。（圖／記者孫于珊攝）

孫繼正與戴著綠色口罩的家長們，指控國小至高中的教材不當、課本內容不妥，質疑是否有必要在該學齡階段教同性性行為和多P性關係，並用筆電秀出許多影片、網站、新聞報導等內容來證明他們所言，甚至痛批潘文忠掛羊頭賣狗肉，偷渡不當同志性教育觀念，也斥教育部的提告是大搞綠色恐怖的政治迫害！

孫繼正與家長們高舉「同運侵校園，老師辛苦了，教育部不管，繼正來揭發」四句標語，訴說他們的擔心也抗議他們的不滿，強調潘文忠要一個孫繼正閉嘴，他們還有千千萬萬個孫繼正！最後孫繼正在律師陪同下進刑事局做筆錄，由偵查第三大隊負責執行。

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