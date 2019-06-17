金枝演社走演林邊＆小琉球　台味喜劇歡樂熱鬧登場

▲金枝演社劇團，6月20、22日晚上7點分別於屏東林邊及琉球鄉演出。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「台客第一天團」金枝演社劇團，發起的全台公益巡演「金枝走演‧美麗台灣」計畫，6月20、22日晚上7點分別於屏東林邊及琉球鄉，為鄉親帶來歡樂的台味歌舞好戲《可愛冤仇人》。

《可愛冤仇人》是金枝演社經典喜劇，故事以兩對苦情戀人的際遇為主軸，配合一連串笑料百出的愛情考驗，引領觀眾感受動人的人生風景。

劇情運用30年代到70年代的雋永金曲，串連各時代的流行文化精髓，對白趣味溫馨、笑中帶淚，同時融合金光戲、老式台語片寫實風格，搭配熱情奔放的華麗舞蹈，保證緊湊熱鬧絕無冷場。自開演以來深受廣大觀眾喜愛，擄獲老少觀眾芳心，相當適合闔家逗陣觀賞。

金枝演社自2009年起，推動全台免費公益巡演的「金枝走演，美麗台灣」計畫，以「歡喜來看戲，幸福帶回去」的簡單理念，期許能完成319場次全台走透透，讓不分年齡的觀眾一起為劇情喝采、歡笑，喚醒屬於台灣特有的看戲經驗。

在企業贊助、民間集資及各界人士的協力支持下， 該團目前已完成逾209場次的演出。這次下鄉巡演，20日琉球鄉三隆宮廟埕，22日於林邊鄉公所自行車驛站前廣場，歡迎屏東鄉親呼朋引伴欣賞前來欣賞。