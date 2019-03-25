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琉球水官聖帝降旨　20潛水員水深30米找到3隻「海筆」　

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▲▼ 琉球水仙宮海筆。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲在屏東縣琉球鄉海底深30公尺沙底找到「海筆」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉水仙宮水官聖帝（水仙尊王）最近降旨，指示信徒要準備「海筆」安金身，信徒中有不少人不知「海筆」長相，委託小琉球潛水人員下水尋找，出動約20位人員搜尋，在小琉球附近海域水深30米的沙質地找到3隻，讓不少人看了眼界。

水仙宮位在小琉球本福村，琉球碼頭旁邊，根據資料，1946年，東港人林列，鄉里人敬稱「列伯」，經營木材行，早期在琉球有數家造船廠，他往來東琉兩地營業，有一次晚上，與船廠工人、鄉親在蔡清誥家中聚會，蔡清誥，鄉里敬稱誥伯，期間列伯提議，不如借「誥伯」大厝開設鸞堂，奉東港東隆宮溫府千歲為主神，立壇濟世（琉球溫王壇），獲大家覆議後即安置溫府千歲香火乙座，為民辦事。

昔日東港東隆宮水仙尊王(水僊尊王)金身裝土剝落，聘請佛具店重新粉面裝修，恰巧琉球溫王壇信眾常至該佛具店，其金身數次後頗為投緣，便請示水仙尊王是否願至琉球鄉興基，獲水仙尊王首肯，因「列伯」與佛具店熟識，故整修完後，琉球溫王壇眾人便歡喜恭請水仙尊王至琉球，扶鸞時降駕報稱水官聖帝，眾人恭奉為主神。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，水仙宮神明最近降旨指示，欲以「海筆」入金身，宮方委託潛水人員下水尋找，在小琉球海域30公尺處找到3隻，帶回岸上，對神明有了交待，也讓民眾對海底寶藏多一分了解與尊敬。

其實海筆學名叫海鰓，屬於珊瑚蟲綱海鰓目的一種無脊椎動物，從寒冷的極地海洋到熱帶海洋都有牠的足跡，這類動物約300種，有像羽毛、細棒、腎臟等，屬於群體生活的動物，因此看到看到一片羽毛並不是一隻海鰓。

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關鍵字：屏東,琉球,水仙宮,水官聖帝,海筆

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