小琉球驚見漂流豬屍　檢體採集就地掩埋

▲海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所打撈小琉球海面飄流豬隻。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉中澳沙灘昨天發現疑似豬隻屍體在海上漂流，安檢人員立即人員趕赴現場，通報屏東縣政府動物防疫所到場協助，經海巡人員將豬隻屍體打撈上岸，由防疫人員完成檢體採集後，立即依循防疫指示，採取就地焚毀掩埋方式處理。

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▲▼安撿人員打撈豬隻、就地焚燒掩埋。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨25日上午，接獲民眾報案稱「於中澳沙灘發現疑似豬隻屍體在海上漂流」，所長陳雅澤立即指揮小琉球地區海巡人員，遵照海巡署頒訂相關應處作法，派員處理。

安檢人員到場，撈起這隻死豬，丈量豬屍身長約50至60公分，年齡約3至4個月大，安檢人員立即穿著防護衣及防護裝備展開處置，並拉起封鎖線管制人員出入，並緊急聯繫屏東縣政府動植物防疫所派員到場協處。

下午2時許，經縣府動物防疫所防疫人員到場完成檢體採樣後，即依其防疫建議，採取就地焚毀掩埋，其週邊環境也實施完善消毒工作，防止病原滋生或擴之可能；防疫人員並將採樣檢體帶回檢驗，預計下週公佈檢驗結果。而在送驗檢體報告出爐前，海巡署亦持續秉持著防疫工作做到滴水不漏，確保疫情阻絕於境外。

第五岸巡隊呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻通報海巡署118報案專線，以期全民共同防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護台灣畜牧業經濟命脈。